الدوري الفرنسي: ليونيل ميسي وراموس يودعان باريس سان جيرمان بهزيمة أمام كليرمون

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل راموس هدفاً في مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان إلا أن ميسي لم يستطع ذلك

لعب ليونيل ميسي وسيرجيو راموس آخر مباراة لهما مع باريس سان جيرمان والتي انتهت بخسارة بطل الدوري الفرنسي أمام كليرمون بنتيجة 2-3 في الجولة 38 والأخيرة.

وافتتح المدافع راموس التسجيل بضربة رأسية من تمريرة عرضية من فيتينيا، قبل أن يعزز كيليان مبابي النتيجة عن طريق ضربة جزاء اصطادها أشرف حكيمي، والتي منحت التقدم للفريق الباريسي.

لكن يوهان غاسيان، سجل بعدها الهدف الأول لكليرمون، ثم عادل مهدي زفان النتيجة، ليعود غريجون كيي ويقود فريقه إلى الفوز في الدقيقة الـ63 من المباراة.

وأهدر ميسي، مهاجم برشلونة السابق، الذي استقبله بعض المشجعين بصيحات الاستهجان قبل انطلاق المباراة، عدة فرص للتسجيل في مباراته الأخيرة من النادي الفرنسي، ليتجمد رصيده من الأهداف في 32 هدفا في 75 مباراة مع النادي.

وأمام التكهانات العديدة حول الوجهة المقبلة للبرغوث الأرجنتيني، يعتقد أن الهلال السعودي وإنتر ميامي من الوجهات المحتملة الرئيسية لليو.

وفاز مبابي بعد هدفه في شباك كليرمون، بالحذاء الذهبي الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وهو رابع لاعب يتوج هدافاً للدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي وهو نفس الرقم القياسي لكل من كارلوس بيانكي وديليو أونيس وجان بيير بابان.

وأنهى المهاجم الفرنسي رصيده بتسجيل 29 هدفاً، بفارق هدفين عن ألكسندر لاكازيت، لاعب ليون الذي لم يسجل في خسارة فريقه 3-1 أمام نيس.

وقبيل انطلاق المباراة، أعلن سان جرمان أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

وأشار النادي الباريسي المملوك قطرياً إلى أن ميسي (35 عاماً) سيشارك في آخر مباراة لسان جرمان في الدوري هذا الموسم أمام كليرمون على ملعب "بارك دي برانس".

"أفضل لاعب في التاريخ"

وأضاف "يودّ النادي أن يشكر بحرارة الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات والفائز بالقميص الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبي دوري".

وردّ الأرجنتيني في البيان نفسه قائلاً "شكراً للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين. أتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي في العام 2021 بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن قادراً على مساعدة الباريسيين في هدفهم الأسمى، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك، أضاف النادي في بيانه أن "باريس سان جرمان يفخر بأنه كان قادراً على أن يضمّ في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، ويتمنى بمشاعر صادقة، نجاحات عدة لليو في مسيرته".