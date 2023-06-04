كريم بنزيما: ريال مدريد يؤكد مغادرة اللاعب صفوفه وفريق سعودي يعلن تعاقده معه

إيما سميث

بي بي سي سبورت

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريم بنزيما فاز بكأس دوري أبطال أوروبا الخامس والأخير له مع نادي ريال مدريد في 2022.

يعتزم لاعب كرة القدم كريم بنزيما مغادرة نادي ريال مدريد بعد 14 عاماً من اللعب مع النادي.

وسيغادر المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية، والذي كان قد انضم للعمالقة الإسبان قادماً من ليون في 2009، في عملية انتقال حرة عند نهاية الموسم.

وكان بنزيما، البالغ من العمر 35 عاماً، قد فاز خمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا وأربع مرات ببطولة الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد.

وقد أعلنت قناة "الإخبارية"السعودية خبر توقيع بنزيما عقداً مع نادي الاتحاد السعودي مدته سنتان.

وتأتي مغادرة بنزيما لريال مدريد على الرغم من بقاء سنة في عقده مع النادي، وبعد أن قال مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي السبت إنه يتوقع بقاء بنزيما حتى الموسم القادم.

وقال نادي ريال مدريد في بيان إن "بنزيما كان مثالاً للسلوك والاحتراف ومثل قيم نادينا. وقد اكتسب حق تقرير مستقبله."

وهو ثالث لاعب من لاعبي الفريق الأساسيين يؤكد مغادرته لريال مدريد في غضون يومين، بعد أن أُعلن السبت أن كلاً من إيدن هازارد وماركو أسينسيو سيغادران هذا الصيف.

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وكان لاعب المنتخب الفرنسي قد فاز بـ 25 لقباً لريال مدريد، وهو رقم قياسي للنادي.

وقد فاز بالكرة الذهبية، بعد قيادته ريال مدريد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفاً في البطولة.

ومن بين الانجازات التي حققها أيضاً فوزه مع النادي خمس مرات بكأس العالم للأندية وثلاث مرات ببطولة كأس الملك الإسبانية السنوية.

ويحتل بنزيما، الذي لعب 647 مباراة لصالح ريال مدريد، المركز الثاني على لائحة هدافي النادي في تاريخه بحصيلة 353 هدفاً، حيث لايزيد عنه في عدد الأهداف سوى كريستيانو دونالدو.

ومن المقرر أن يكون آخر ظهور له مع ريال مدريد السبت عندما يلعب ضد فريق "أتليتيك بلباو"، وهي آخر مباراة يخوضها ريال مدريد في الدوري الإسباني لعام 2022-2023.

وأضاف النادي في بيانه أن "عشاق ريال مدريد وجميع المعجبين حول العالم استمتعوا بأسلوبة الساحر والفريد في لعب كرة القدم، والذي جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم الأساطير في عالم كرة القدم".

وختم قائلاً: "ريال مدريد هو بيته وسيبقى كذلك دائماً، ونتمنى له ولعائلته أفضل الأمنيات في المرحلة الجديدة من حياته."

وسينهي ريال مدريد الموسم بالمركز الثاني في الدوري الإسباني في حالة فوزه الأحد- لكن الفريق يتخلف عن المتصدر وبطل الدوري فريق برشلونة بواقع 11 نقطة وفشل في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال بعد هزيمته في نصف النهائي على يد فريق مانشستر سيتي.

وأدت خيبات الأمل تلك إلى رواج شائعات حول تغييرات كثيرة في النادي هذا الصيف- وكانت مغادرة بنزيما من بين الأكثر زلزلة للنادي.

وكان أنشيلوتي قد قال السبت إنه "لا شك لديه" بأن بنزيما سيبقى في النادي، وبنزيما نفسه قال إن "الانترنت ليس الواقع" عندما سُئل عن مستقبله الخميس الماضي.

ومع مغادرة عدد من اللاعبين الأساسيين لنادي ريال مدريد، فإن النادي بحادة إلى التعاقد مع مهاجم جديد.