كريم بنزيما يوافق على الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعد مغادرته ريال مدريد

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وافق النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بنزيما، على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعدما سمح له ريال مدريد الإسباني بإنهاء عقده سنه كاملة مبكرا.

وقد حصد النجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم، والبالغ من العمر 35 عاما، 25 لقبا مع ريال مدريد، بينها 5 ألقاب للدوري الإسباني، خلال مسيرة استمرت 14 عاما مع قطب العاصمة الإسبانية الأبرز.

وسجل بنزيما 354 هدفا للريال، وهو ثاني أبرز هدافي الفريق في التاريخ بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 450 هدفا، ويلعب حاليا للنصر السعودي.

وقال بنزيما "إنه فريق جيد، والبطولة فيها الكثير من اللاعبين الجيدين، فهناك كريستيانو رونالدو، وهو الصديق الذي يوضح أن السعودية تبدأ مستقبلا متقدما، وأنا هنا لأفوز كما كنت أفعل في أوروبا".

وأضاف "لقد كنت محظوظا بالوصول إلى مستوى رائع في مجال كرة القدم، وحصلت على كل ما كنت اتمنى، في إسبانيا، وأوروبا، ويبدو أن الآن هو الوقت المناسب لبدء مشروع آخر، وتحد جديد".

ويتولى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو المسؤولية الفنية لفريق الاتحاد بطل الموسم الأخير للدوري المحلي.

ولعب بنزيما 648 مباراة لريال مدريد، منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2009، من فريق ليون الفرنسي، وسجل هدف التعادل في مباراة الفريق الأخير أمام أثليتيك بيلباو التي انتهت بهدف لكل فريق.

وأعلنت السعودية رسميا الإثنين أن الاتحاد من بين أبرز 4 أندية في المملكة، يستحوذ عليها صندوق الاستثمار العام، الذي يمتلك نادي نيوكاسل الإنجليزي أيضا.