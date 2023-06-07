ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني ينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد مغادرته سان جيرمان

غيليم بالاغ

كاتب رياضي إسباني

قبل 52 دقيقة

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سينضم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد مغادرته باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

ومن المقرّر أن يرفض لاعب برشلونة السابق عرضا أضخم من نادي الهلال السعودي.

وتتضمن صفقة ميامي تعاونا من علامات تجارية مثل أديداس وأبل.

وفاز ميسي، 35 عاما، بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات ومن المتوقّع أن يفوز بها في وقت لاحق هذا العام بعد فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في قطر.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي خارج أوروبا.

وأراد البقاء في أوروبا لموسم آخر، لكن بعد عدم تلقي عروض مرضية، أصبحه خياره المباشر منحسرا بين إنتر ميامي أو الهلال.

كان يميل بشدة إلى تفضيل الانتقال إلى السعودية، حيث كان سينضم إلى كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في الدوري في صفقة لا يمكن مقارنتها ماليا.

لكن ميسي آثر في النهاية الانضمام إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأسباب متنوعة، بما في ذلك نمط الحياة، والاتفاق مع العلامات التجارية الكبرى الذي يمتد إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

ويمتلك ميسي بالفعل منزلا في ميامي يؤجره حاليا.

لقد كان حريصا على العودة إلى برشلونة هذا الصيف، لكن قيود اللعب المالي النظيف التي ستكون سارية للموسم المقبل في الدوري الإسباني، جعلت أي خطة طموحة لإعادته أمرا مستحيلا.

وفاز باريس سان جيرمان بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في كلا الموسمين اللذين قضاهما في النادي، لكنه خرج في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ما يعني أن الفترة التي قضاها في فرنسا لم تشهد نجاحا كبيرا له.

وأحرز ميسي 32 هدفا في 75 مباراة للنادي، وأنهى هذا الموسم بـ 16 هدفا و16 تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، واتفق الطرفان على السير في طريقهما المنفصل، مع وقف ميسي لمدة أسبوعين في مايو/أيار بسبب زيارته إلى السعودية، دون إذن النادي.

وتشكّل إرث ميسي من لعبه في برشلونة والفوز بكأس العالم مع الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

غادر برشلونة في عام 2021، بعد 21 عاما مع النادي، بسبب مشاكل النادي المالية.