نهائي فرنسا المفتوحة 2023: نوفاك ديوكوفيتش "يعيد كتابة تاريخ التنس"

جوناثان جوريكو

بي بي سي سبورت

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديوكوفيتش يتفوق على الإسباني رفاييل نادال في عدد الفوز ببطولات غراند سلام

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش جدارته في لعبة التنس، بالتغلب في مباراة صعبة على النرويجي كاسبر رود في بطولة فرنسا المفتوحة.

وحقق ديوكوفيتش، البالغ من العمر 36 عاما، بذلك رقما قياسيا في عدد إحراز بطولات غراند سلام الكبرى عند 23 مرة، متقدماً على الإسباني رفائيل نادال (22 بطولة).

ولم يكن ديوكوفيتش في أفضل مستوى له في بداية مباراة الأحد، لكنه استطاع إنهاء مجموعاتها لصالحه بنتائج 6/7 و3/6 و5/7.

وأصبح الصربي بذلك أول رجل يفوز بسائر البطولات الكبرى الأربع ثلاث مراّت.

ووضع الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة ديوكوفيتش في مصاف سيرينا وليامز على صعيد ألقاب غراند سلام، لتظل مرغريت كورت الوحيدة المتفوقة عليه عند 24 بطولة.

وقال ديوكوفيتش، الذي سبق وفاز ببطولة فرنسا المفتوحة في نسختَي 2016 و2021: "أنا محظوظ للغاية بالفوز 23 مرة ببطولات غراند سلام في حياتي. إنه شيء لا يصدق. عندما كنت في السابعة كنت أحلم بالفوز ببطولة ويمبلدون ذات يوم، وبأن أصبح المصنف الأول عالميا. إنني ممتن للغاية ومحظوظ لوقوفي هنا".

"أشعر أنني كان لديّ الطاقة لتقرير مصيري. أودّ القول لكل شاب صغير 'إذا كنت تطمح إلى مستقبل أفضل، يمكنك تحقيق ذلك'".

ولم تكد تمضي دقائق من إحراز ديوكوفيتش الفوز، حتى أثنى الإسباني نادال على منافسه لفترة طويلة، قائلا: "تهانينا الغامرة على هذا الإنجاز المذهل، 23 هو رقم كان من المستحيل قبل سنوات قليلة مجرد التفكير في تحقيقه، ولكنك قد فعلت".

وفي ويمبلدون الشهر المقبل، ستكون الفرصة سانحة أمام ديوكوفيتش لمعادلة رقم مرغريت كورت القياسي (24 بطولة).

وسبق للصربي أن أحرز ويمبلدون سبع مرات، وسيكون مرشحا بقوة لمعادلة رقم السويسري روغر فيدرر القياسي في الفوز ببطولة ويمبلدون (ثماني مرات).

وبهذا الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، يعود ديوكوفيتش إلى صدارة العالم من حيث التصنيف.

وبعد الخسارة، قال النرويجي كاسبر رود البالغ من العمر 24 عاما لخصمه: "ها أنت ذا مرة أخرى تعيد كتابة تاريخ التنس. من الصعب التعبير عن مدى جدارتك، وعن مدى قدرتك على الإلهام".