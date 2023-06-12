دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يفوز باللقب على حساب الوداد المغربي

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صدر الصورة، AFP VIA GETTY التعليق على الصورة، ويحتل الأهلي المركز الثاني كأكثر الأندية تحقيقا للبطولات الدولية في العالم، خلف ريال مدريد الإسباني

حقق النادي الأهلي المصري، الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد التعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي، في مباراة الإياب في الدار البيضاء.

وكانت المباراة السابقة في الذهاب بمصر، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل الوداد أولا هدف التقدم، في الدقيقة 27 من بداية اللقاء عن طريق رأسية يحيى عطية الله، والذي اقتنص كرة عرضية حولها برأسه في شباك محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 78 سجل مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم هدف التعادل، من رأسية أيضا مستغلا عرضية علي معلول، ليعدل النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله، وهي النتيجة التي غيرت مسار الكأس إلى القاهرة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده من ألقاب البطولة القارية إلى 11 لقبا، كأكثر الأندية في التاريخ فوزا باللقب، كما رفع رصيده من البطولات الدولية إلى 25 بطولة بينها 8 ألقاب بالسوبر الأفريقي، و4 كأس أبطال الكؤوس الأفريقية، ولقب واحد بكل من الكأس الأفروأسيوية، والفيدرالية الأفريقية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني كأكثر الأندية تحقيقا للبطولات الدولية في العالم، خلف ريال مدريد الإسباني، والذي جمع في رصيده 29 بطولة، بينما يحل بوكا جونيورز الأرجنتيني ثالثا في القائمة ذاتها، برصيد 22 بطولة.