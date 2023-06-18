دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تصطدم بإسبانيا في رحلة البحث عن أول لقب دولي في نهائي البطولة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كرواتيا فازت على هولندا صاحبة الأرض في نصف النهائي وتأمل الفوز بأول لقب قاري لها

تستضيف مدينة روتردام الهولندية نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا، على ملعب دي كويب، مساء يوم الأحد، في البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ودوري الأمم الأوروبية، هي مسابقة كرة قدم دولية رسمية تقام سنويا بمشاركة المنتخبات الوطنية لفرق الرجال فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد أعلن عنها رسميا في 2014، وبدأت أول نسخة منها في سبتمبر/أيلول 2018، بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي أقيمت في روسيا، وفاز فيها منتخب البرتغال، الذي استضاف البطولة، في 9 يونيو/حزيران 2019 بعد التغلب على هولندا 1-0، وفازت إنجلترا بالمركز الثالث بعد التغلب على سويسرا، التي حلت في المركز الرابع.

وفي النسخة التالية التي استضافتها إيطاليا، فازت فرنسا باللقب على حساب إسبانيا، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث وبلجيكا في المركز الرابع.

وبحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن فكرة إقامة البطولة جاءت بديلا عن المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، وحتى تكون هناك منافسة قوية تجذب الجماهير وتمنح المنتخبات حافزا لتنافس أقوى بالإضافة إلى جوائز مالية كبيرة.

ويحصل الفائز بالبطولة على جائزة مالية قدرها 4.5 مليون يورو، بينما يحصل الوصيف على 3.5 مليون يورو، وصاحب المركز الثالث 2.5 مليون يورو، أما جائزة المركز الرابع فهي 1.5 مليون يورو، بينما يحصل كل فريق شارك في البطولة على 1.5 مليون يورو.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منتخب إسبانيا تأهل إلى النهائي بعد الفوز على إيطاليا 1-0

كما أن هذه البطولة تساهم في الوصول إلى بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في ألمانيا 2024، حيث من المقرر أن تكون هناك 10مجموعات في المرحلة الأولى للتصفيات، تضم 7منها 5 فرق، والثلاث الأخريات تضم 6 منتخبات، وسوف تحتل الفرق الأربعة المتصدرة لدوري أمم أوروبا أي والتي وصلت إلى نصف النهائي، رأس إحدى المجموعات، الصغيرة، وهي، هولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكرواتيا.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراة النهائي بعد مشوار صعب في البطولة، وكان قد فاز في نصف النهائي على المنتخب الإيطالي القوي بنتيجة 2-1.

أما كرواتيا فقد واصلت تألقها على الصعيد الدولي والقاري، بعد تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس العالم 2022، ونجحت في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على أمل الفوز بلقب قاري هام.