نغولو كانتي: لاعب تشيلسي يوافق على الانضمام إلى الاتحاد السعودي

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وافق نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا على التعاقد مع الاتحاد بطل الدوري السعودي.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في ستامفورد بريدج في نهاية يونيو/حزيران.

وعانى كانتي من الإصابات وخاض تسع مباريات مع تشيلسي خلال موسم 2022-23.

وسينضم إلى كريم بنزيمة في الاتحاد بعد رحيل مواطنه الفرنسي من ريال مدريد، واتفق معه على عقد لمدة ثلاث سنوات هذا الشهر.

هذه الخطوة تنهي فترة ناجحة للغاية في كرة القدم الإنجليزية لكانتي.

وساعد ليستر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-16 قبل الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

ومع تشيلسي فاز كانتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصل على لقب أفضل لاعب في اتحاد كتاب كرة القدم وأفضل لاعب في اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين لعامي 2016-2017.

كما لعب دورا رئيسيا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018.

وقّع كانتي عقدا مدته ثلاث سنوات مع النادي بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني.

وينضم كانتي إلى بنزيمة والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية.