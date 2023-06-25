كاليدو كوليبالي: الهلال السعودي يضم المدافع السنغالي من تشيلسي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب كاليدو كوليبالي 71 مباراة دولية مع منتخب السنغال

أصبح كاليدو كوليبالي أحدث لاعب من تشيلسي ينتقل إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أكمل المدافع السنغالي انتقاله إلى نادي الهلال في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وبذلك، يلتحق المدافع البالغ من العمر 32 عامًا بنجم خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز الذي انتقل من وولفرهامبتون إلى الهلال السعودي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

كما وافق لاعب خط وسط تشيلسي، نغولو كانتي، على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، بينما اقترب زميله إدوارد ميندي من الانضمام إلى الأهلي.

وكان كوليبالي قد انتقل إلى تشيلسي قادما من نابولي الإيطالي في يوليو/تموز الماضي بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

وصل كوليبالي إلى "ستامفورد بريدج" وهو يمتلك خبرات أوروبية ودولية هائلة، بعد أن قاد نابولي للفوز بكأس إيطاليا عام 2020، وقاد منتخب السنغال للحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 2022.

لكنه لم يلعب سوى 32 مباراة فقط مع تشيلسي في جميع المسابقات، وسجل هدفين في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كوليبالي على تويتر: "من مباراتي الأولى وحتى مباراتي الأخيرة، كان شرفًا لي أن أرتدي هذه الشارة".

وأضاف: "لم تسر الأمور الموسم الماضي كما كنا نريد، لكنني أود أن أشكر الجماهير وأشكر الجميع في النادي على دعمكم".

لم يكشف تشيلسي عن المبلغ الذي دفعه الهلال للحصول على خدمات كوليبالي - لكن التقارير تشير إلى أنه قد يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

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يأتي انتقال كوليبالي إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب رحيل عدد من اللاعبين البارزين من الأندية الأوروبية إلى السعودية، وهو الاتجاه الذي بدأ بانتقال كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى النصر في يناير/كانون الثاني.

وبعد ذلك، انتقل كريم بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد في نهاية الموسم، كما أشارت تقارير في الأسابيع الأخيرة إلى احتمال انتقال لاعب أرسنال، توماس بارتي، ولاعب مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، إلى السعودية.

ويعكس هذا الاتجاه طموح الدوري السعودي بأن يكون أحد أفضل خمسة دوريات في العالم، بعد القرار الذي اُتخذ في يونيو/حزيران الماضي من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي يمتلك نيوكاسل يونايتد، بالاستحواذ على أربعة أندية كبرى في البلاد.

وهناك شكوك بشأن ما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حصة في شركة الأسهم الخاصة "كليرليك كابيتال" المالكة لتشيلسي، على الرغم من أن مصادر داخل النادي رفضت الإشارات بشأن وجود أي علاقة مباشرة.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يصل عدد اللاعبين المنتقلين من تشيلسي إلى الدوري السعودي إلى أربعة لاعبين بنهاية هذا الصيف، حيث تشير تقارير إلى اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع الجناح المغربي حكيم زياش أيضًا.

تأتي هذه الانتقالات كجزء من عملية أوسع تجري خلف الكواليس في "ستامفورد بريدج"، حيث يعمل المدير الفني الجديد ماوريسيو بوكيتينو على إعادة بناء الفريق.