ميسي يفوز بالكرة الذهبية لهذا العام

Image caption تقدم ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو

احرز الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني لقب جائزة الكرة الذهبية لعام 2009 التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وذكر موقع المجلة على شبكة الانترنت بان ميسي حصل على 473 نقطة متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد) الذي نال 233 نقطة.

وجاء ثالثا زميل ميسي في برشلونة تشافي (170 نقطة)، ورابعا زميله الاخر اندريس انييستا (149) وخامسا زميله السابق الكاميروني صامويل ايتو (حاليا مع انترميلان).

ويأتي فوز ميسي باللقب بعد الانجازات التي حققها الموسم الماضي وابرزها قيادته برشلونة الى لقب بطل دوري ابطال اوروبا اثر فوزه على مانشستر يونايتد الانكليزي في المباراة النهائية، والثنائية المحلية (الدوري والكأس) ليحرز الفريق الكاتالوني ثلاثية نادرة.

وانطلقت جائزة "فرانس فوتبول" عام 1956، وكان الانكليزي ستانلي ماثيوز اول الفائزين بها.

وكانت الجائزة تمنح لافضل لاعب اوروبي حتى 1995، ثم توسعت لتشمل جميع اللاعبين الذين يلعبون في البطولات الاوروبية ما سمح لليبيري جورج وياه في ان ينال هذا الشرف، ثم اصبحت اكثر عالمية العام قبل الماضي عندما توسعت ليدخل في المنافسة عليها جميع اللاعبين في العالم.