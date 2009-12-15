هروب جماعي لمنتخب أريتريا لكرة القدم بعد مباراة في كينيا

Image caption ثالث منتخب ارتيري يهرب الى الخارج

شرع المسؤولون في اريتريا بالبحث عن لاعبي منتخب بلادهم الوطني لكرة القدم الذين لم يعودوا الى ارتيريا بعد مشاركتهم في دورة كروية اقيمت في كينيا.

وكان المنتخب الكروي الاريتري قد اقصي من دورة (كيكافا) لدول شرق ووسط افريقيا في الاسبوع الماضي.

ولكن عندما حطت الطائرة التي كان من المفروض ان تقل الوفد الاريتري في مطار العاصمة اسمره، تبين انها كانت تقل مدرب المنتخب واداري واحد فقط.

الا ان الحكومة الارتيرية تنفي ان يكون افراد المنتخب في عداد المفقودين، رغم ان الاتحاد الارتيري لكرة القدم اكد لرئيس اتحاد (كيكافا) نيكولاس موسونيه بأن اللاعبين الاريتريين لم يعودوا الى بلدهم.

وقال موسونيه للبرنامج الافريقي في بي بي سي إن هذه هي المرة الثالثة التي لا يعود فيها منتخب ارتيري الى بلده بعد مشاركته في دورة دولية.

وقال: "لقد بذل الاتحاد الارتيري قصارى جهده لتمكين المنتخب من المشاركة في الدورة الاخيرة، ولكن لسوء الحظ كان للاعبين خطط اخرى."

ومضى المسؤول الكروي الافريقي للقول: "ما من شك انهم موجودون هنا في نيروبي، فهناك العديد من الاريتريين هنا ولابد ان يكون لاعبو المنتخب هنا ايضا."

وقال موسونيه إنه سيتحقق من الامر ويسلم التفاصيل الى الشرطة الكينية.

وتقول الامم المتحدة إن المئات من الاريتريين يفرون من البلاد شهريا.

من جانبهم، يقول معارضو النظام الحاكم في اسمره إن الحكم الاستبدادي والفقر ونظام التجنيد الاجباري القاسي يجبر الكثيرين على الهجرة.

الا ان الحكومة الارتيرية تنفي كل ذلك، وتتهم الامم المتحدة بالكذب حول ارقام المهاجرين التي ذكرتها.