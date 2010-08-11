الفيفا تحقق في أنباء حول تعرض لاعبي منتخب كوريا الشمالية للإساءة في بلدهم

Image caption فريق كوريا الشمالية هزم بسبعة أهداف مقابل لاشيء أمام البرتغال

بدأت الفيفا التحقيق في مزاعم ترددت أن كوريا الشمالية قامت بمعاقبة عددا من اللاعبين ومدرب منتخبها الوطني بعد خسارة الفريق في كل تلك المباريات التي لعبها في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وتقول الفيفا إنها تبحث فيما بثه راديو آسيا الحرة الشهر الماضي من تعرض الفرق للإهانة العلنية وكذلك مدربه كيم جونغ هون الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة.

وقد بعث رئيس الفيفا رسالة الى اتحاد الكرة في كوريا الشمالية يتساءل فيها عن حقيقة ما وقع.

وكان منتخب كوريا الشمالية قد هزم أمام البرازيل والبرتغال وساحل العاج في نهائيات كأس العالم.

وكان راديو آسيا الحرة قد قال إنه تم استدعاء فريق منتخب كوريا الشمالية الوطني إلى اجتماع علني في بيونج يانج حيث وجه لهم المسؤولون انتقادات شديدة وكذلك وزير الرياضة لمدة ست ساعات.

ثم أمر اللاعبون بتوبيخ مدربهم، وذلك حسب ما أفادت مصادر مجهولة في كوريا الشمالية ورجل اعمال الصيني يقال أنه "مطلع" على شؤون كوريا الشمالية.

وتحدث التقرير أيضا عن "شائعات" بأنه حكم على حكم المدرب بـ"بالعمل الاجباري في موقع مبنى سكني في بيونج يانج.

لم يرد أي ذكر لهذا الاجتماع في وسائل الاعلام الرسمية الكورية الشمالية، كما لم تتمكن كوريا الجنوبية المجاورة من تأكيد هذه الأنباء.

أنباء عن 'تعذيب'

وكانت كأس العالم في جنوب افريقيا البطولة الأولى التي تشارك فيها كوريا الشمالية منذ عام 1966. وبعد أداء مثير للاعجاب أداه الفريق أمام البرازيل التي هزم منها 2-1، ألغت السلطات الكورية الشمالية حظرا كانت قد فرضته على بث مبارايات المنتخب على الهواء مباشرة. وقد بثت المباراة التي لبعتها كوريا الشمالية ضد البرتغال في أول بث مباشر لأي حدث رياضي في تاريخ كوريا الشمالية، لكن المباراة شكلت كارثة بكل المقاييس حينما سحق منتخب البرتغال منتخب كوريا الشمالية بسبعة أهداف مقابل لاشيء مما شكل صدمة للمعلقين. وفي مؤتمر صحفي في سنغافورة، قال رئيس الفيفا سيب بلات: "إن الخطوة الأولى هي مخاطبة الاتحاد الكوري الشمالي وسنرى ماذا سيكون الجواب ، وبعد ذلك يمكننا توضيح ذلك". وقال رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم محمد بن همام إنه التقى بالعديد من لاعبي كوريا الشمالية الذين لعبوا في كاس العالم، الشهر الماضي، غير أن المدرب لم يكن حاضرا.

وأضاف "كان هناك أنباء غير مؤكدة تقول إن لاعبين تعرضوا للتعذيب أو شيء من هذا القبيل، لكنني لا أستطيع تأكيد ذلك".