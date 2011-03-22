الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينقل مباراة ليبيا الى مالي

Image caption الكاف اتخذ القرار بسبب العمليات العسكرية في ليبيا

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) نقل مباراة الفريق الليبي أمام جزر القمر الى خارج ليبيا نظراً للصراع المسلح والعمليات العسكرية فيها.

وكان من المقرر ان تستضيف ليبيا اللقاء يوم الاحد الـ27 من مارس / آذار في العاصمة الليبية طرابلس ولكن الاتحاد الافريقي اختار ان تكون باماكو، عاصمة مالي مكاناً للمباراة وذلك ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الامم الافريقية المقررة عام 2012 في الغابون و غينيا الاستوائية.

يذكر أن ليبيا تتصدر حاليا مجموعتها برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد فوز على زامبيا وتعادل مع موزمبيق.

وأثرت الأوضاع في ليبيا ايضاً على المنتخب الاولمبي الذي كان من المقرر أن يحل ضيفا على جنوب افريقيا في إطار التصفيات الافريقية المؤهلة الى اولمبياد لندن 2012. ولكن المسؤولين في جنوب افريقيا قالوا إن اتصالتهم بالاتحاد الليبي لكرة القدم في طرابلس لم يرد عليها احد.

وضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الامم الافريقية، تستضيف الجزائر جارتها المغرب ضمن مباريات المجموعة الرابعة وفيها تقبع الجزائر في آخر الترتيب برصيد نقطة واحدة في حين تحتل المغرب ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط.