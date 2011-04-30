بروسيا دورتموند يفوز بالدوري الألماني لكرة القدم

مصدر الصورة AP Image caption هذه المرة السابعة التي يفوز فيها دورتموند ببطولة الدوري الألماني

توج نادي بروسيا دورتموند بطلا للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم وذلك قبل نهاية المسابقة بمرحلتين.

فقد فاز دورتموند على نورمبرغ بهدفين نظيفين وخسر أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن بالنتيجة نفسها امام كولون.

ويعد هذا لقب الدوري السابع لبروسيا دورتموند في تاريخه وجاء بعد تسع سنوات غاب فيها بطولة "البوندزليغا" عن خزائن الفريق.

ورفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده الى 72 نقطة في الصدارة التي تربع عليها منذ المرحلة الثامنة, وبفارق 8 نقاط عن ليفركوزن.

وكان من حظر جماهير ليفركوزن أن مباراة حسم اللقب كانت على ملعبه "سيغنال ايدونا بارك" وامام 80 الف متفرج احتشدوا لتشجيع الفريق للعودة الى امجاد عقد التسعينات حين توج بلقب الدوري مرتين اضافة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا والكأس القارية عام 1997.

وحسم دورتموند مواجهته المصيرية مع نورمبرغ في الشوط الاول, فسجل هدفه الاول في الدقيقة 32 بتسديدة ماريو غوتسه من حدود المنطقة التي فشل الدفاع في تشتيتها، فصدها الحارس رافايل شافر لكنها سقطت امام لوكاس باريوس الذي تابعها في الشباك مسجلا هدفه الرابع عشر هذا الموسم.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 43 عندما لعب مات هاملز كرة طولية متقنة الى روبرت ليفاندوفسكي الذي سددها "ساقطة" فوق شافر.