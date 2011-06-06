تصفيات أمم أفريقيا: جنوب افريقيا تنهي آمال مصر في التأهل بالتعادل معها سلبيا

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تبددت آمال منتخب مصر حامل اللقب وبطل القارة سبع مرات في التأهل لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2012 بعد التعادل بدون أهداف مع جنوب افريقيا باستاد الكلية الحربية في القاهرة مساء الأحد.

وقدم منتخب مصر عرضا ضعيفا ولم يصنع أي فرص حقيقية للتهديف وظهر بشكل مختلف تماما عن صورة الفريق الذي هيمن على البطولة الأفريقية وأحرز اللقب ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

وعلى العكس كان فريق جنوب افريقيا الأقرب لانتزاع الفوز ورفع رصيده إلى ثماني نقاط من اربع مباريات في صدارة المجموعة السابعة وعزز موقفه في سباق التأهل للبطولة التي تستضيفها غينيا الاستوائية والجابون.

ويأتي منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط فيما تحتل سيراليون المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ولم تحقق مصر أي فوز وسجلت هدفا واحدا في اربع مباريات لتحتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ولعب المنتخب المصري بشكل تقليدي في وجود ثلاثة مدافعين ومهاجم وحيد ومن خلفه الثنائي محمد زيدان ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

ورغم أن المنتخب المصري كان بحاجة للفوز للحفاظ على آماله في التأهل إلا أن جنوب افريقيا اقتربت من هز شباك الحارس عصام الحضري في أكثر من مناسبة.

مصدر الصورة Reuters

وأخطأ دفاع مصر في ابعاد كرة عرضية من ركلة ركنية ليقابلها المدافع سيابونجا سانجويني بضربة رأس تصدى لها الحضري بعد 27 دقيقة.

وأهدر منتخب جنوب افريقيا فرصة أخرى لافتتاح التسجيل بعد أن انفرد المهاجم كاتليجو مفيلا بدون رقابة من وسط الملعب قبل أن يسدد في جسد الحضري.

وفي اللحظات الاخيرة للشوط الاول اقترب المنتخب المصري من مرمى جنوب افريقيا لأول مرة عندما وصلت الكرة للجناح الايمن أحمد المحمدي داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها الحارس المتألق ايتومولينج كوني.

وفشل منتخب مصر في الشوط الثاني في التسجيل على الرغم من دفع المدير الفني حسن شحاته بهداف بطولة افريقيا الماضية دفع محمد ناجي "جدو" بدلا من محمد زيدان.

وأضفى التغيير نشاطا على أداء مصر ولكن أداء منتخب جنوب افريقيا اتسم بالثقة ونجح دفاع في التصدى لمحاولات لاعبي مصر.

وتألق الحضرى في أكثر من مناسبة وتصدى إلى عدد من الفرص الخطيرة لمنتخب جنوب افريقيا في حين ظهر هجوم المنتخب المصري بصورة غير منظمة وغير فعال حتى يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائزون بصدارة المجموعات في التصفيات الى كأس الامم الافريقية مباشرة بالاضافة لافضل فريقين يحتلان المركز الثاني باستثناء المجموعة الحادية عشرة التي يتأهل منها الاول والثاني للنهائيات.

وستكون هذه المرة الاولى التي لا يظهر فيها منتخب مصر في كأس أمم افريقيا منذ 1982 عندما انسحب من البطولة التي أقيمت في ليبيا كما ستصبح أول مرة يفشل فيها في تجاوز التصفيات منذ 1978.