تصفيات أولمبياد 2012: ساحل العاج تفوز على مصر وتحتل صدارة مجموعتها

مصدر الصورة Getty Image caption تخوض الفرق الافريقية البطولة من أجل التأهل لمنافسات كرة القدم في اولمبياد لندن

احتل فريق ساحل العاج الأولمبي لكرة القدم صدارة مجموعته بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف وحيد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة افريقيا تحت سن 23 عاما التي يستضيفها المغرب والمؤهلة إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في اولمبياد لندن 2012.

وسجل موسى كونيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وتجمد المنتخب المصري الذي فاز في مباراته الأولى أمام الغابون بهدف مقابل لاشئ في المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف ساحل العاج التي تعادلت مع جنوب أفريقيا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

وفي المجموعة نفسها تعادل منتخب جنوب افريقيا مع الغابون بهدف لكل فريق.

وتقام الجولة الثالثة السبت المقبل حيث تلتقي مصر مع جنوب افريقيا والغابون مع ساحل العاج.

وتشارك 8 منتخبات في البطولة قسمت على مجموعتين ضمت الاولى المغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا. ويتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على نيجيريا والجزائر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ثم يلتقي الفائزان في النهائي على ان يتأهلا مباشرة إلى الاولمبياد إلى جانب الفائز في مباراة المركز الثالث.

ويخوض المنتخب الخاسر في المباراة الاخيرة جولة فاصلة مع أحد منتخبات آسيا.