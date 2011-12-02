نبذة عن جيرفينهو لاعب أرسنال ومنتخب ساحل العاج

مصدر الصورة AFP Image caption انتقل إلى أرسنال في يوليو/تموز 2011

ولد جيرفينهو في 27 مايو/آيار عام 1988 بمدينة انياما بساحل العاج ، وظهرت موهبته مع فريق الناشئين بنادي آسيك ميموزا أحد أكبر الأندية بساحل العاج وافريقيا.

اسمه الحقيقي غيرفايس ياو كواسي لكن أطلق عليه جيرفينهو على غرار اللاعبين البرازيليين بعد أن ظهرت موهبته في أكاديمية الناشئين بنادي آسيك.

لكنه فضل بعد ذلك أن ينتقل من عالم الهواية إلى الاحتراف وانتقل إلى نادي تومودي العاجي.

بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية مع نادي بيفيرين البلجيكي عام 2004 واستمر هناك ثلاثة أعوام ، ثم انتقل إلى فرنسا حيث يفضل معظم اللاعبين الأفارقة اللعب خاصة في مستهل رحلة الاحتراف .

فقد انضم إلى نادي لي مان 2007،ولعب معه 59 مباراة سجل فيها تسعة أهداف، وفي عام 2009 انضم إلى نادي ليل ولعب له 67 مباراة سجل فيها 29 هدفا.

وساهم جيرفينهو في فوز ليل ببطولتي الدوري الممتاز وكأس فرنسا الموسم الماضي الذي سجل فيه 18 هدفا منها 15 هدفا في الدوري، وأحرز هدف الفوز في مباراة نصف نهائي الكأس ضد نيس.

نتيجة لهذا التألق تنافست أندية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على الفوز بخدمات اللاعب العاجي منها باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد.

لكنه فضل في يوليو/تموز الماضي الانتقال إلى نادي أرسنال الانجليزي في صفقة تردد أن قيمتها وصلت إلى 17 مليون دولار أمريكي.

وكان أول ظهور له مع ناديه الانجليزي في مباراة ودية بين أرسنال وكولون الألماني حين سجل هدفين في أول ربع ساعة من مشاركته.

وتنبأ كثيرون للاعب الشاب بأن ينافس على لقب هدف الفريق مع الهولندي روبن فان بيرسي.

لكن نجم منتخب ساحل العاج طرد في مباراة نيوكاسل بالدوري الممتاز سبب صفعه للاعب جوي بارتون. وتم إيقافه ثلاث مباريات بسبب هذه الواقعة.

لكن سرعان ما تجاوز اللاعب هذه المشكلة، وعاد للعب مع ناديه وضمن مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي أرسين فينغر.

ويلعب في المنتخب الأول لساحل العاج منذ عام 2007 واختير العامين الماضيين كأفضل لاعب في بلاده، لكن مازال الجدل ثائرا بين جماهير نادي أرسنال بشأن جدوى وجوده مع الفريق.