مدرب غانا يتحدث عن انقسامات شديدة في الفريق ويتهم اللاعبين باستخدام " السحر"

مصدر الصورة Reuters Image caption المدرب الصربي أكد ضرورة التزام اللاعبين والاحترام المتبادل بينهم

كشف الصربي غوران ستيفانوفيتش مدرب منتخب غانا لكرة القدم ما وصفه بانقسامات شديدة بين لاعبي الفريق الذي احتل المركز الرابع في نهائيات كأس الامم الافريقية الاخيرة في غينيا الاستوائية والغابون.

وقال المدرب في التقرير الذي رفعه إلى اللجنة التنفيذية لاتحاد غانا لكرة القدم إن بعض اللاعبين يستخدمون" السحر" ضد زملاء لهم في الفريق.

وتحدث ستيفانوفيتش بحسب ما جاء في تسريبات للتقرير عن ضرورة "تغيير عقلية بعض اللاعبين فيما يتعلق باستخدام السحر الأسود لتدمير أنفسهم، والتأكد أيضا من فرض النظام والاحترام المتبادل".

وقال أيضا أنه بعد الخسارة من زامبيا في مباراة نصف النهائي تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين اللاعبين دون أي يحدد أسماء بعينها.

وأكد أيضا أنه تعلم دروسا كثيرة من كرة القدم الافريقية، وعرف الكثير عن سلوكيات لاعبي غانا داخل وخارج الملعب.

وقد رفض اتحاد غانا التعليق على الموضوع مؤكدا أنه لا يناقش قضايا مرتبطة بتسريبات.

كان لاعبو منتخب غانا قد حاولوا خلال النهائيات الافريقية الظهور بمظهر الفريق المتماسك القوي.

وبثت مشاهد للاعبين في مدينة فرانسفيلف بالغابون وهم يؤدون صلاة جماعية في المساء، أو يغنون في جلسات بمقر إقامتهم في محاولة لإظهار روحهم المعنوية العالية.

إلا أن رئيس اتحاد غانا كويسي نيانتاكي أكد أيضا أن البطولة اظهرت الانقسامات الشديدة داخل الفريق.

وقال في مؤتمر صحفي مؤخرا إن بعض اللاعبين لعب من أجل تحقيق شهرة شخصية على حساب مصلحة الفريق.

واكد أيضا أن الاتحاد تلقى شكاوى من اللاعبين الكبار من أن الأصغر سنا لا يظهرون احتراما لهم.

وتعليقا على موضوع "السحر" قال سافرو غيامي لاعب منتخب غانا الفائز بكأس افريقيا عام 1982 إن اللاعبين اعتادو على استخدام بعض "التعويذات" لحماية أنفسهم او لجلب الحظ.

وأكد في تصريح لبي بي سي " هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن استخدام اللاعبين للسحر ضد زملائهم، إنه وضع سيئ للغاية".

يشار إلى أن اتحاد غانا سيقرر خلال أسبوعين مصير المدرب الصربي الذي فشل في قيادة الفريق إلى لقب كان مرشحا له بقوة.

وكان منتخب غانا قد تصدر المجموعة الرابعة في النهائيات بفوزين على بوتسوانا ومالي وتعادل مع غينيا كوناكري.

وفي الدور ربع النهائي فاز منتخب غانا على المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي.

وفي نصف النهائي خسرت غانا أمام زامبيا بهدف دون مقابل، وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسرت غانا من مالي بهدفين دون مقابل.