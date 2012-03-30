الفيفا يرحب بموافقة مجلس النواب البرازيلي على بيع الكحول في الملاعب خلال كأس العالم

مصدر الصورة AP Image caption القانون البرازيلي يحظر بيع الكحوليات في الملاعب لمنع وقوع أعمال عنف

رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب البرازيلي والذي يقضي بالسماح ببيع الكحول في الملاعب خلال نهائيات كأس العالم عام 2014.

وأعرب بيان الفيفا عن سعادته باتخاذ أول خطوة نحو إغلاق هذا الملف.

ولقي المشروع معارضة كبيرة داخل البرازيل حيث يحظر القانون البرازيلي بيع المشروبات الكحولية في الملاعب لمنع اندلاع اعمال عنف.

وطالب مسؤولو الفيفا من السلطات البرازيلية بتعليق تطبيق هذا القانون خلال كأس العالم وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

يشار إلى أن شركة (Budweiser) الأمريكية للمشروبات الكحولية من اهم رعاة نهائيات كأس العالم .

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره، وفي حال تم ذلك يرفع القانون إلى رئيسة البلاد ديلما روسيف للتصديق عليه.

وكانت الاستعدادات البرازيلية لتنظيم كأس العالم قد سببت خلال الفترة الماضية توترا في العلاقات بين السلطات البرازيلية ومسؤولي الاتحاد الدولي.

ومنذ أسابيع اعتذر رئيس الفيفا جوزيف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك عن تصريحات نسبت للأخير وانتقد فيه ما وصفه بتأخر الاستعدادات للمونديال. كما طالب الفيفا بفرض قيود على الحقوق الممنوحة للطلبة وكبار السن للحصول على تذاكر المباريات بنصف الثمن.ويرى مسؤولو الفيفا أن تنظيم نهائيات كأس العالم يتطلب تطبيق إجراءات وقواعد خاصة.

لكن منتقدي هذه المطالب من السياسيين وجمعيات حماية حقوق المستهلك يرون فيها تدخلا في الشؤون الداخلية للبرازيل