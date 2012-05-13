مانشستر سيتي بطلا للدوري الانجليزي لكرة القدم لأول مرة منذ 44 عاما

مصدر الصورة a Image caption اللقب هو الأول لمانشستر سيتي منذ 44 عاما

حصل فريق مانشستر سيتي الانجليزي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 44 عاما بفوزه على ضيفه كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وانتزع سيتي اللقب بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر يونايتد الذي فاز بدوره على سندرلاند بهدف واحد مقابل لاشئ.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الذي أهداه اللقب في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أن كان متأخرا بهدفين مقابل هدف لصالح كوينز بارك رينجرز الذي كان يصارع هربا من الهبوط.

سجل أهداف سيتي بابلو زاباليتا في الدقيقة 39 وإيدن دزيكو في الدقيقة 92 وسيرخيو اغويرو في الدقيقة 59 بينما أحرز أهداف رينجرز جبريل سيسيه في الدقيقة 48 وجيمي ماكي في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد ولكن الأول يتفوق بفارق الأهداف.

أما كوينز بارك رينجرز فتجمد رصيده عند 37 نقطة ولكنه لم يهبط نظرا لتعادل بولتون أقرب منافسيه مع ستوك في مباراة أخرى.

بدأ مانشستر سيتي التسجيل عن طريق لاعبه زاباليتا في الدقيقة 39 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت بيد حارس المرمى ثم دخلت إلى الشباك.

وشعر لاعبو سيتي بالضغط بعد علمهم أن منافسهم مانشستر يونايتد أحرز هدفه الأول أيضا، وبدأت الاثارة في المباراة بعد أن خطف الفرنسي سيسه هدف التعادل للضيوف مستغلا الخطأ الدفاعي للاعبي سيتي.

وكثف مانشستر سيتي من هجماته بعد أن شعر بحرج موقفه.

وفي الدقيقة 55، طرد حكم المباراة اللاعب بارتون بعد تعديه على الأرجنتيني تيفيز بدون كرة ليستكمل كوينز بارك المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد أن تصور الجميع أن سيتي سيستغل النقص العددي لصالحه، فاجأ جيمي مايكي لاعبي سيتي وجماهيرهم وأحرز هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 66 من تسديدة رأس قوية.

واستبسل لاعبو رينجرز في الدفاع أمام هجمات مكثفة من سيتي حتى وصلت المباراة للدقيقة 90 واحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 92 أعاد المهاجم الالماني دزيكو آمال سيتي للفوز باللقب وأحرز هدف التعادل بضربة رأس من مسافة قريبة مستغلا ركنية زميله سيلفا.

وبعد دقيقتين أحرز اغويرو هدف الفوز بمجهود فردي داخل منطقة الجزاء اثر تلقيه تمريرة من الايطالي بالوتيلي وسدد الكرة في المرمى.

ومرت الدقيقة الأخيرة قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز مانشستر سيتي بالمباراة ولقب الدوري.