انطلاق الألعاب الأولمبية 2012 في لندن

مصدر الصورة s Image caption يحضر حفل الافتتاح زعماء أكثر من 100 دولة

انطلقت صباح اليوم دورة الألعاب الأولمبية 2012، بعد حفلة افتتاح ضخمة استضافها أمس الاستاد الأولمبي شرقي العاصمة البريطانية لندن.

وشارك في استعراض الافتتاح فرق رياضية أولمبية من 204 دول مشاركة في الألعاب.

وبدأ الافتتاح باستعراض للتاريخ الموسيقي بشكل درامي والاجتماعي والثقافي لبريطانيا، أخرجه المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داني بويل.

وفي إحدى اللقطات ظهرت الملكة كأنها تهبط بالمظلة من مروحية بصحبة دانييل كريغ الذي لعب شخصية جيمس بوند في سلسلة الأفلام الشهيرة.

وقد حاز العرض إعجاب الحاضرين.

وشاهد حفلة الافتتاح أكثر من مليار شخص حول العالم.

وكانت الافتتاحية قد بدأت بعرض جوي لطائرات تنفث دخانا بلون أحمر وأزرق وأبيضن تبعتها ألعاب نارية.

وحضر الحفلة زعماء أكثر من مئة دولة بحسب السلطات البريطانية التي توقعت رقما قياسيا من الملوك ورؤساء الدول والحكومات.

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت منذ صباح الجمعة حيث قرعت ساعة بيغ بن أجراسها عند تمام الساعة السابعة واثنتي عشرة دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش إيذانا ببدء الإحتفالات.

وكانت هذه المرة الأولى التي يقرع فيها جرس بيغ بين خارج التوقيت المعتاد عند تمام كل ساعة منذ وفاة الملك جورج السادس والد الملكة اليزابيث الثانية.

أما الشعلة الاولمبية التي استقبلت بحفاوة بالغة في كل أنحاء البلاد خلال مسيرة امتدت على مسافة 12 الفا و872 كيلومترا، فبدأت يومها السبعين والاخير بالانتقال من قصر هامبتون كورت قرب لندن.

وعبرت الشعلة نهر التيمز على متن البارجة الملكية غلوريانا قبل ان تصل الى الملعب الأولمبي حيث ستوقد الشعلة الرئيسية من أجل حفل الافتتاح.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي باراك اوباما الحفل، الذي تشهده زوجته ميشيل التي وصلت مساء الخميس إلى بريطانيا قبل لقائها اعضاء الوفد الأولمبي الأمريكي صباح الجمعة.

وبعد حفلة الافتتاح، أخليت الساحة للرياضة وسيتنافس عشرة آلاف و500 رياضي من بينهم السباح الأمريكي مايكل فيلبس والعداء الجامايكي يوسين بولت على 302 ميدالية ذهبية على مدى 17 يوما.