Image caption ساهم اللاعب بدور كبير في تأهل بلاده للنهائي

اختير لاعب خط وسط منتخب بوركينا فاسو جوناثان بيترويبا افضل لاعب في نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم التي اختتمت في جوهانسبيرغ بتتويج منتخب نيجيريا بالكأس.

وتألق بيترويبا وهو محترف بنادي رين الفرنسي بشكل لافت في البطولة وساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخه بتسجيله هدفين ، كان اولهما الهدف الرابه في مرمى اثيوبيا، والثاني كان هدف الفوز على توغو في الوقت الإضافي في الدور ربع النهائي.

وكان بيترويبا قاب قوسين او ادنى من الغياب عن المباراة النهائية التي خسرها منتخب بلاده امام نيجيريا بسبب الايقاف لتلقيه الانذار الثاني في مباراة نصف النهائي أمام غانا.

لكن الاتحاد الافريقي سمح له بالمشاركة بعد دراسة الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد البوركينبي وتقرير حكم اللقاء التونسي سليم الجديدي والذي اعترف فيه بارتكابه خطأ بحق بيترويبا".

وشارك بيترويبا في المباراة لكنه أصيب وخرج في الشوط الثاني، كما أن دفاع نيجيريا فرض عليه في الشوط الأول رقابة صارمة حدت كثيرا من خطورته,

واعرب بيترويبا عن سعادته بالجائزة بيد أنه أبدى خيبة أمل كبيرة بخصوص اهدار فرصة التتويج باللقب.

وقال اللاعب "بلوغ المباراة النهائية يؤكد مشوارنا الرائع في البطولة، لقد عملنا جميعا وابدينا روحا رائعة ولذلك حققنا نتائج رائعة، أهنىء جميع زملائي".

وأضاف "نحن سعداء ببلوغ النهائي وبامكاننا تحقيق الافضل، الآن الجميع يحسب لنا حسابا كبيرا ، ولن تكون مهمتنا سهلة في المرة المقبلة، ولكن المهم أن يعتبرنا الجميع منتخبا جيدا".

كما فاز النيجيري ايمانويل ايمينيكي بلقب هداف البطولة، واختير فيكتور موزيس لاعب تشيلسي الانجليزي لجائزة اللعب النظيف.

فيما كان هدف الفوز الذي سجله التونسي يوسف المساكني في مرمى الجزائر في الدور الاول أفضل هدف في البطولة.