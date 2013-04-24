خيول آل مكتوم وراء أكبر فضيحة "منشطات" في بريطانيا
فجرت النتائج الايجابية لتحاليل المنشطات التي أجريت على 11 حصانا من اسطبلات مملوكة لعائلة آل مكتوم الحاكمة لدبي أكبر فضيحة في تاريخ سباق الخيول في بريطانيا.
وسيمثل محمود الزرعوني، مدرب الخيول في غولدوفين، يوم الخميس أمام الهيئة المسؤولة عن سباق الخيول في بريطانيا للتحقيق في نتائج المنشطات الايجابية التي اكتشفت في 11 حصانا من أصل 45. وكان الزرعوني(37 عاما) اعترف بأنه ارتكب "خطأ فادحا".
وقال مدير اسطبلات غولدوفين سيمون كريسفورد "إن هذا يوم أسود لغودولفين، فجميعنا مصدومون لما حدث".
وتعود ملكية الاسطبلات لعائلة آل مكتوم، ويتولى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف عليها وهو الذي عيّن الزرعوني مدربا لـ"غولدوفين" قبل ثلاث سنوات.
وأمضت الخيول الشتاء في دبي قبل نقلها إلى اسطبلات غولدوفين في بريطانيا.
وجاء في بيان نشر على موقع غولدوفين إن" الزرعوني اعترف بأنه مسؤول عن إعطاء الخيول منشطات محظورة".
وقال المدرب "بما أن الخيول المعنية لم تكن مشاركة في السباق فلم أكن أعي أن ما كنت أفعله هو خرق لقواعد هذه الرياضة".
وأضاف قائلا "أنا أعتذر عن الأضرار التي سيسببها تصرفي لغولدوفين وللسباق عموما".
وتمنع قواعد سباق الخيل إعطاء منشطات للخيول سواء كانت مشاركة في السباقات أو أثناء التدريب.
وعمل الزرعوني البالغ من العمر 36 عاما مساعدا لمدرب اسطبلات غولدوفين السابق سعيد بن سرور وقد سبق له الفوز مرتين في سباق بريطانيا.
وكان "سرتيفاي" الحصان النجم الذي فاز بعدة سباقات وأحد المرشحين للفوز في سباق الشتاء المقبل من بين الخيول الـ11 المعنية بفضيحة المنشطات.
وقال مدير السباقات كريسفورد "إن الشيخ محمد صدم عند تلقيه الخبر وهو أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة إليه وسننتظر نتائج تحقيق سلطة التحقيق الخاصة بسباق الخيول البريطانية قبل اتخاذ إجراءات داخلية أخرى".
وأضاف المتحدث قائلا "لقد كلفني الشيخ محمد بالبدء فورا بمراجعة جميع إجراءتنا ومراقباتنا وقد باشرنا ذلك فعلا وسندعمها بنصائح سلطة السباق البريطانية".