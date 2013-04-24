خيول آل مكتوم وراء أكبر فضيحة "منشطات" في بريطانيا

Image caption قال الزرعوني إنه ارتكب خطأ فادحا

فجرت النتائج الايجابية لتحاليل المنشطات التي أجريت على 11 حصانا من اسطبلات مملوكة لعائلة آل مكتوم الحاكمة لدبي أكبر فضيحة في تاريخ سباق الخيول في بريطانيا.

وسيمثل محمود الزرعوني، مدرب الخيول في غولدوفين، يوم الخميس أمام الهيئة المسؤولة عن سباق الخيول في بريطانيا للتحقيق في نتائج المنشطات الايجابية التي اكتشفت في 11 حصانا من أصل 45. وكان الزرعوني(37 عاما) اعترف بأنه ارتكب "خطأ فادحا".

تحليل كورنيليوس لايست محرر شؤون سباقات الخيل - بي بي سي يشكل هذا الأمر إحراجا بالغا للشيخ محمد آل مكتوم، الرئيس الشرفي لاسطبلات غولدوفين لخيول السباق وهي الأكبر من نوعها في العالم وإحدى أكثرها نجاحا. فالشيخ محمد آل مكتوم معروف بانخراطه في تدريب خيوله، فضلا عن اشتراكه في كل قرار يتعلق بشراء الخيول وبخطط السباق. وتخالف الفضيحة السمعة القوية التي يتمتع بها الشيخ وأسرته من حيث الإنصاف والروح الرياضية، وهو ما جعل دبي أحد أبرز المراكز الرياضية في العالم. لكن ربما تكون أكبر فضيحة منشطات في تاريخ سباقات الخيول قد حدثت على مرأى ومسمع من الأسرة. لذا لا يعد أمرا غريبا أن يصدر قرار بإجراء مراجعة عاجلة للإجراءات والضوابط المعمول بها في الاسطبلات.

وقال مدير اسطبلات غولدوفين سيمون كريسفورد "إن هذا يوم أسود لغودولفين، فجميعنا مصدومون لما حدث".

وتعود ملكية الاسطبلات لعائلة آل مكتوم، ويتولى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف عليها وهو الذي عيّن الزرعوني مدربا لـ"غولدوفين" قبل ثلاث سنوات.

وأمضت الخيول الشتاء في دبي قبل نقلها إلى اسطبلات غولدوفين في بريطانيا.

Image caption تعود اسطبلات غودولفين لآل مكتوم العائلة المالكة في الامارات.

وجاء في بيان نشر على موقع غولدوفين إن" الزرعوني اعترف بأنه مسؤول عن إعطاء الخيول منشطات محظورة".

وقال المدرب "بما أن الخيول المعنية لم تكن مشاركة في السباق فلم أكن أعي أن ما كنت أفعله هو خرق لقواعد هذه الرياضة".

وأضاف قائلا "أنا أعتذر عن الأضرار التي سيسببها تصرفي لغولدوفين وللسباق عموما".

وتمنع قواعد سباق الخيل إعطاء منشطات للخيول سواء كانت مشاركة في السباقات أو أثناء التدريب.

وعمل الزرعوني البالغ من العمر 36 عاما مساعدا لمدرب اسطبلات غولدوفين السابق سعيد بن سرور وقد سبق له الفوز مرتين في سباق بريطانيا.

وكان "سرتيفاي" الحصان النجم الذي فاز بعدة سباقات وأحد المرشحين للفوز في سباق الشتاء المقبل من بين الخيول الـ11 المعنية بفضيحة المنشطات.

وقال مدير السباقات كريسفورد "إن الشيخ محمد صدم عند تلقيه الخبر وهو أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة إليه وسننتظر نتائج تحقيق سلطة التحقيق الخاصة بسباق الخيول البريطانية قبل اتخاذ إجراءات داخلية أخرى".

وأضاف المتحدث قائلا "لقد كلفني الشيخ محمد بالبدء فورا بمراجعة جميع إجراءتنا ومراقباتنا وقد باشرنا ذلك فعلا وسندعمها بنصائح سلطة السباق البريطانية".