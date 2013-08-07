أزمة في نادي انجي الروسي

Image caption يتقاضى ايتو في انجي راتبا اكبر من راتب ميسي ورونالدو

قال الملياردير الروسي سليمان كريموف, مالك نادي انجي ماخاتشكالا لكرة القدم ان النادي سيخفض ميزانيته بشكل كبير وسيبيع نجومه ليعود ناديا صغيرا كما كان في السابق.

وعانى كريموف بعد خسارة فريقه بقيادة الفرنسي لاسانا ديارا والكاميروني صامويل ايتو امام روستوف صفر-1 الجمعة الماضي في الدوري الروسي, من مشاكل صحية وقرر تغييرا كبيرا في استراتيجية النادي الذي يقبع في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات.

واجتمع كريموف مع اللاعبين ووعد النجوم منهم بمساعدة مسؤولي النادي لهم في الانتقال وايجاد اندية بديلة, مشيرا الى ان انجي سيفي بجميع التزاماته المالية تجاههم.

من جانبه, اكد كونستانتين ريمتشوكوف, رئيس النادي ان عددا من النجوم مرتفعي الكلفة سيرحلون عن النادي وان الميزانية ستخفض من 50 الى 70 مليون دولار سنويا".

واستثمر كريموف, احد الاقطاب الروس في مجال النفط, منذ شرائه نادي انجي الواقع في جمهورية داغستان, احدى مناطق القوقاز المضطربة, عشرات الملايين على امل رفع النادي الى مستوى المنافسة في المسابقات الاوروبية.

وكان في مقدمة اللاعبين الذي استقدمهم ايتو مهاجم برشلونة الاسباني وانتر ميلان الايطالي سابقا في آب/اغسطس 2011 مقابل اجر سنوي يصل الى 5ر20 مليون يورو وهو الاعلي في العالم ويفوق بكثير راتب الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريتسانو رونالدو لاعب ريال مدريد

وفي شباط/فبراير من العام نفسه, دفع انجي الملايين من اجل الحصول على خدمات البرازيلي روبرتو كارلوس الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

واكد كريموف انه لن يبيع النادي وان المدرب السابق قادجي قادجييف سيتولى الاشراف على الفريق بدلا من الهولندي رينيه ميولنستين, المساعد السابق للاسكتلندي اليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد الانكليزي, الذي كلف بالمهمة بعد رحيل مواطنه غوس هيدينك في تموز/يوليو.