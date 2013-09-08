ليبيا تلحق بتونس وتودع تصفيات مونديال كأس العالم

Image caption هزم المنتخب التونسي أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (0-2).

أكملت ليبيا الليلة صدمة الجماهير العربية بعد ان لحقت بتونس في الخروج من تصفيات مونديال كأس العالم بالبرازيل العام المقبل.

جاء ذلك بعد أن الحق منتخب الكاميرون بالمنتخب الليبي هزيمة بهدف للا شئ في المباراة الحاسمة التي جرت بينهما في ياوندي اليوم لتحديد صدارة المجموعة.

واحرز هدف الكاميرون أورليان تشيدجو في الدقيقة الثانية والأربعين من المباراة ليقضي على آمال ليبيا في إكمال المشوار نحو البرازيل.

وكان المنتخب الليبي لا يحتاج إلا للتعادل بأي نتيجة ليضمن مكانه في الدور الحاسم من التصفيات.

وكانت الجماهير الكروية العربية والجماهير التونسية قد منيت امس بأول صدمة بعد فشل المنتخب التونسي على أرضه وبين جماهيره في التاهل الى الدور النهائي للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2014 بالبرازيل، وذلك عقب هزيمته أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (0-2).

وكان يكفي المنتخب التونسي التعادل بأي نتيجة ليتأهل إلى الدور الفاصل عن المجموعة الثانية.

استقالة

وعقب المباراة مباشرة استقال المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول بعد ان فشل في تحقيق الهدف من وجوده.

وكانت تونس ضمنت التأهل إلى الدور الحاسم في التصفيات قبل أن يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منتخب الرأس الاخضر فائزا بثلاثية نظيفة على غينيا الاستوائية في مباراة سابقة بالمجموعة بسبب مخالفة تتعلق باشراك لاعب بشكل غير قانوني.

وحاول المنتخب التونسي البحث عن طريق الوصول إلى شباك منافسه في أسرع وقت ممكن ولاحت اول فرصة للتسجيل من وهبي الخزري الذي تلقى كرة من اللاعب يوسف المساكني الا انه سدد بقوة بجانب القائم.

وفي الدقيقة 28، استغل منتخب الرأس الأخضر هفوة دفاعية وتمكن راموس من افتتاح التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر.

المنتخب التونسي حاول العودة في المباراة، وسدد الخزري مرة أخرى في الدقيقة 38، لكن كرته مرت جانبية.

وفي الدقيقة 41، نجح منتخب الرأس الأخضر في إضافة الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب راموس.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي العودة في المباراة وأتيحت فرصة سانحة لعصام جمعة في الدقيقة 65 لكنه أضاع الفرصة.

كما أضاع خليل شمام كرة عندما صوب بجانب القائم واضاع عصام جمعة فرصة اخرى في الربع ساعة الأخير من المباراة.

قرعة

وكاد الرأس الاخضر أن يسجل ثالث اهدافه بقدم اللاعب مستدير في الوقت بدل الضائع لكن الحارس التونسي بن شريفية نجح في انقاذ مرماه.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الدور النهائي من تصفيات المونديال بتصدره المجموعة بـ12 نقطة،بينما يتراجع المنتخب التونسي الى المركز الثاني بـ11 نقطة.

وبهذا يكون قد اكتمل عقد المنتخبات التي ستلعب في الدور الحاسم وهي مصر واثيوبيا والكاميرون والرأس الاخضر ونيجيريا وساحل العاج وغانا وبوركينا فاسو والجزائر والسنغال.

وسيعتمد هذا الدور على القرعة التي ستوقع كل فريقين من الفرق العشرة المتأهلة في مباراة مؤهلة ستحدد الفرق الخمسة التي ستمثل القارة السوداء في مونديال البرازيل.

وثمة احتمال كبير أن يتواجه المنتخبان المصري والجزائري في هذا الدور حيث أن الجزائر تحل في التصنيف الأول وفقا لترتيب الفيفا بينما تأتي مصر في التصنيف الثاني وهو ما يفتح المجال للقاء يذكر بالمباراة الشهيرة التي جرت في أم درمان قبل مونديال جنوب افريقيا.