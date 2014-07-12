هولندا تفوز على البرازيل وتحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم

مصدر الصورة AP Image caption فرناندينيو وارين روبن

اختتم المنتخب البرازيلي سفره في دورة كأس العالم التي تستضيفها بلاده بصورة مخيبة للآمال، إذ خسر امام المنتخب الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بثلاثة اهداف للاشيء.

وسجل الهدف الهولندي الاول في المباراة التي جرت في ملعب العاصمة البرازيلية برازيليا روبن فان بيرسي اثر ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وكان حكم المباراة الجزائري قد منح ضربة الجزاء للهولنديين عقب خطأ ارتكبه ثياغو سيلفا بحق المهاجم الهولندي ارين روبن.

واما الهدف الهولندي الثاني، فكان من حصة اللاعب ديفيد بليند في الدقيقة 17.

وضغطت البرازيل قليلا في الشوط الثاني لكنها فشلت مجددا في اختبار الحارس الهولندي يسبر سيلسن بجدية ودوت صفارات الاستهجان في الاستاد الوطني في برازيليا عندما سجل جورجينيو فاينالدم غير المراقب الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد أن بقيت بلا هزيمة في مباراة رسمية على أرضها لمدة 39 عاما خسرت البرازيل الآن مرتين في خمسة أيام.

وستلتقي ألمانيا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد.

ومنح الحكم بطاقات صفرا لكل من لاعبي البرازيل ثياغو سيلفا وفرناندينيو واوسكار، وكذلك للاعبين الهولنديين روبن ودي غوزمان.

اعتذار

واعتذر لاعبو المنتخب البرازيلي لانصار المنتخب عقب المباراة لادائه المخيب للآمال.

وقال كابتن المنتخب ثياغو سيلفا في لقاء تلفزيوني "لا اعتقد اننا كنا نستحق ان تنتهي الدورة بالنسبة لنا بهذه الطريقة."

واضاف "علينا الاعتذار لانصارنا، رغم انهم هتفوا ضدنا في نهاية المباراة ولكن هذا امر متوقع فلديهم مشاعر ايضا."

اما لاعب الوسط اوسكار، الذي بدا عليه الاعياء عقب المباراة، فقال "ماذا عساك ان تقول؟ جئنا الى هنا وكلنا امل بالفوز بالمركز الثالث، ولكننا لم نفعل. لم يكن يومنا. لقد خسرنا، وليس هناك ما يقال."