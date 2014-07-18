قائد منتخب ألمانيا، لام، يعتزل اللعب الدولي

مصدر الصورة Getty Image caption لام هو رابع قائد لمنتخب المانيا يرفع كأس العالم

اعلن قائد فريق بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا فيليب لام اعتزاله اللعب الدولي.

وجاء التأكيد على لسان وكيله رومان غريل وبعد أقل من أسبوع من فوز منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم.

ونقل غريل عن لام قوله أنه الوقت المناسب للاعتزال. وأكد لام الذي شارك في مئة وثلاث عشرة مباراة دولية مع منتخب المانيا احرز فيها خمسة اهداف، أنه اتخذ قراره بالتشاور مع الاتحاد الالماني لكرة القدم.

وأضاف لام أنه كان يعتزم من الاساس ان تكون كأس العالم في البرازيل الاخيرة بالنسبة له.

ويرتبط لام بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2018 .

وتلقى لام الكثير من كلمات الاطراء في اعقاب فوز المنتخب الالماني بكأس العالم وبعد اعلانه الاعتزال، حيث قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه قدم له الشكر على السنوات العشر التي قضاها في صفوف منتخب المانشافت واكد ان محاولة ثنيه عن قراره ستكون صعبة.

اما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقالت في مؤتمرها الصحافي الجمعة "أريد أن اعبر لفيليب لام عن احترامي الكبير لما قدمه للمنتخب الوطني".

وبات لام الأحد الماضي رابع قائد فريق ألماني يرفع كأس العالم بعد فريتس فالتر عام 1954، فرانتس بكنباور 1974، ولوثار ماتيوس عام 1990.

ويبلغ لام من العمر واحدا و ثلاثين عاما ولعب لكل من بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا منذ عام الفين وواحد.