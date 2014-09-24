آسيان: قطر تخسر مبارة في كرة السلة للسيدات بسبب الحجاب

مصدر الصورة Reuters Image caption المنتخب القطري هدد بمواصلة مقاطعة المباريات إذا لم تتغير الإجراءات.

خسر منتخب قطر لكرة السلة للسيدات مباراته أمام منغوليا في دورة الألعاب الآسيوية (آسيان)، وذلك بعد قرار بعدم السماح للاعبات بارتداء الحجاب أثناء اللعب.

وقالت متحدثة باسم الألعاب الآسيوية إنه طُلب من اللاعبات نزع الحجاب قبل خوض المباراة لكنهن رفضن.

وأضافت المتحدثة قائلة "بحسب علمي، فإن الأمر من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة السلة وليس الألعاب الآسيوية".

وتحظر قواعد لعبة كرة السلة العالمية على اللاعبين ارتداء أي شيء على الرأس في أرض الملعب.

وقالت لاعبة المنتخب القطري آمال محمد إنهن حصلن قبل السفر إلى كوريا الجنوبية على تأكيدات بأنه سيسمح لهن بارتداء الحجاب، وحذرت من أن منتخب بلادها سيواصل مقاطعة المباريات إذا لم تتغير الإجراءات.

وأضافت "لن نشارك في أي منافسة من الألعاب الآسيوية ما لم يتراجع المسؤولون عن قرارهم".

وتسمح رياضات أخرى في دورة الألعاب الآسيوية للمتنافسات بارتداء الحجاب، إذ أن سيدات المنتخب الإيراني في فريق التجديف للوزن الخفيف كن يرتدين الحجاب في المنافسة التي انتهت بفوزهن بالميدالية البرونزية.

وتبقى كرة السلة من بين الرياضات القليلة التي تطبق هذا الإجراء، على الرغم من أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن في وقت سابق من الشهر أنها ناقشت هذا الإشكال، وقررت بدء فترة تجريب لمدة عامين بشأن ما يمكن أن يرتديه اللاعبون.

وتعترف اللجنة الأوليمبية الدولية بالألعاب الآسيوية التي تجرى كل أربعة أعوام، ويشارك فيها نحو 9000 رياضي من 45 دولة يتنافسون في 36 رياضة.

وتختتم منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2014 يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول.