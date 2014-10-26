ريال مدريد يهزم برشلونة 3-1 في الكلاسيكو

مصدر الصورة Getty Image caption أحرز بيبي الهدف الثاني لريال مدريد

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة 3-1 في مباراة القمة (الكلاسيكو) بالدوري المحلي لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة الرابعة ليضع فريقه برشلونة الزائر في المقدمة.

لكن برشلونة قدم أداء مخيبا، حيث فشل لاعبوه في الوقوف على قدم المساواة مع أصحاب الأرض من حيث الهجوم وتماسك الدفاع.

وأهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة لتعزيز تقدم برشلونة، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل من ركلة جزاء أحرزها كرستيانو رونالدو في الدقيقة 35.

وتقدم ريال مدريد بهدف أحرزه بيبي من تسديدة رأسية قوية في الدقيقة 50، قبل أن يكمل كريم بنزيمة الثلاثية بهدف في الدقيقة 61 من هجوم مرتد.

وبهذا الفوز قلّص ريال مدريد الفارق مع برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى نقطة واحدة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لبرشلونة خلال ثماني مباريات منذ بداية الموسم الحالي. وظلت شباك برشلونة خالية من الأهداف حتى هذا اللقاء.

وشهدت المباراة عودة لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي، إلى اللعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وُقّعت عليه بسبب عض المدافع الإيطالي جورجيو تشيلليني أثناء مباراة بكأس العالم.

وأحدث سواريز تأثيرا فوريا، حيث هيأت تسديدته العرضية الفرصة لنيمار لإحراز هدف التقدم.