ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية

مصدر الصورة AFP Image caption أول فوز لريال مدريد بالدورة بتسميتها الجديدة

فاز ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية على سان لورينزو بهدفين لصفر، وتوج بطلا للدورة التي جرت بالمغرب.

وتقدم النادي الإسباني بهدف سجله سيرجيو راموس برأسه، ثم أضاف غاريث بايل الهدف الثاني إثر خطأ من حارس سان لورينزو الأرجنتيني.

ولم يجد ريال مدريد أي صعوبة في فرض سيطرته على الأندية التي واجهها، ورفع عدد المباريات التي فاز فيها تباعا إلى 22 مباراة، في جميع المنافسات.

ويعد هذا أول فوز للريال بهذه المنافسة في تسميتها الجديدة، وسبق للنادي الملكي أن فاز بكأس القارات، ثلاث مرات.

ولعب الحارس إيكر كاسياس المباراة 700 مع ريال مدريد، أمام سان لورينزو، وقضى معظم فتراتها في راحة تامة، إلا عندما اضطر للارتماء لإخراج تسديدة باليسرى من إيمانويل باس، وأخرى في الدقائق الأخيرة من خوان مارسي.

ولكن كريستيانو رونالدو، القوة الضاربة في النادي الإسباني، بقي صامتا طوال المباراة، ولم يجد طريقا إلى الشباك على غير العادة.