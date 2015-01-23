العراق يهزم إيران ويقصيها من كأس آسيا 2015

مصدر الصورة AFP Image caption العراق تأهل لملاقاة كوريا الجنوبية في نصف النهائي

تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى المربع الذهبي في بطولة كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد مباراة مثيرة وأداء عالي.

وسيلتقي المنتخب العراقي بالمنتخب الكوري الجنوبي في دور نصف النهائي يوم الأثنين المقبل.

وتقدمت إيران أولا عن طريق سردار أزمون في الشوط الأول من المباراة ولكن الإيرانيين اضطروا للرجوع إلى الخلف بعد طرد اللاعب ميهرداد بولادي في الدقيقة الـ43 لحصوله على الانذار الثاني، واعتمدوا على الهجمات المرتدة.

واستغل العراقيون هذا التراجع وسيطروا على مجريات الشوط الثاني، وادى الضغط الى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ56 عن طريق أحمد ياسين لينتهي الوقت الاصلي 1-1، وتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.

وبعد 3 دقائق من الوقت الإضافي تقدم العراق بهدف ثاني عن طريق يونس محمود.

إلا أن إيران عادلت النتيجة عن طريق رأسية مرتضى بورالغيانجي في الدقيقة الـ103، الذي تسبب بعدها بركلة جزاء لصالح العراق حولها ضرغام إسماعيل الى هدف تقدم ثالث للعراق في الدقيقة الـ116.

وقبل دقيقتين من انتهاء الوقت الاضافي عادت إيران وعادلت النتيجة عن طريق رضا جوجانجهاد في مباراة ماراثونية وتصبح النتيجة 3-3.

ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة العراق بعد ثمان ركلات.

فقد أضاع الفريقان أول ركلة ترجيح واستمرا بالتسجيل حتى الركلة الثامنة التي أضاعتها إيران عبر وحيد أميري ، ليسجل سلام شاكر الركلة الثامنة للعراق بهدوء وينقله إلى دور نصف النهائي بعد مباراة تعد الأقوى في هذه النسخة من كأس الأمم الآسيوية.

مصدر الصورة AP Image caption سردار أزمون مسجل هدف إيران الأول

مصدر الصورة Reuters Image caption فرحة الجمهور الإيراني

مصدر الصورة Reuters Image caption الجمهور العراقي كان حاضرا وبقوة في الملعب

مصدر الصورة Reuters Image caption ضرغام إسماعيل يسجل هدف العراق الثالث

مصدر الصورة Reuters Image caption ركلات الترجيح وتوتر للأعصاب