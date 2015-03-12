ضم لاعب نادي هاميلتون الاسكتلندي علي الزبيدي للمنتخب العراقي

مصدر الصورة BBC World Service Image caption علي الزبيدي من مواليد بغداد عام 1995

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم ضم لاعب نادي هاميلتون أكاديميكلز الاسكتلندي العراقي الأصل علي أحمد الزبيدي لصفوف المنتخب الوطني، والزبيدي سيشارك في مباراتين وديتين ضد منتخبي الرأس الأخضر والكونغو في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وسينضم علي الزبيدي الذي لم يسبق له أن مثل بلده الى المنتخب في دبي قبل المباراتين.

وكان الزبيدي، وهو من مواليد بغداد، ويبلغ من العمر 20 عاما، قد انتقل للعيش في اسكتلندا مع عائلته عندما كان في الثالثة من عمره.

وانضم الى اكاديمية نادي هاميلتون الكروية في عام 2011، وكان يلعب في صفوف نادي أربروث على سبيل الإعارة.

ولم يلعب في تشكيلة هاميلتون الأولى في الدوري الاسكتلندي، ولكنه اختير للاحتياط عدة مرات.

وكان أمين سر الاتحاد العراقي صباح رضا قد أكد من جانبه أن الزبيدي حصل يوم الاربعاء على جواز السفر العراقي، واصبح بإمكانه تمثيل المنتخب في المباريات الدولية.

وجاء في تصريح صحفي أصدره الاتحاد العراقي يوم أمس الأربعاء "أن علي احمد الزبيدي الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي الممتاز سيكون اضافة مهمة لخط الدفاع العراقي ".

وقال أمين سر الاتحاد "إن مدرب المنتخب أكرم سلمان وضع في حساباته الاستعانة بعدد من اللاعبين المغتربين الجاهزين لتمثيل المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم المقبلة والتي ستنطلق خلال شهر حزيران / يونيو المقبل."