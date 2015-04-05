ريال مدريد يمزق غرناطه 9-1 سجل رونالدو 5 منها

مصدر الصورة AP Image caption كريستيانو رونالدو يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى

سجل كريستيانو رونالدو 5 اهداف بما فيها هاتريك في الشوط الأول في المباراة التي مزق بها ريال مدريد على أرضه نادي غرناطة بـ 9 اهداف لهدف واحد.

افتتح غاريث بيل التسجيل لريال في الدقيقة 25، تبعه بعد 5 دقائق رونالدو الذي حول تمريرة من خاميس رودريغيز ليسجل هدفه الأول وهدف ريال الثاني.

وفي الدقيقة 36، سجل رونالدو هدف ريال الثالث، واعاد الكرة في الدقيقة 38 من تمريرة من بيل.

وفي الشوط الثاني افتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 52، وسجل هدف ريال الخامس بتمريرة من خاميس.

ولم تكد تمر دقيقتان حتى سجل رونالدو هدف ريال السادس ايضا بتمريرة من بيل.

وفي الدقيقة 56 سجل بنزيمة هدف ريال السابع من تمريرة من اربيلوا.

وفي الدقيقة 74 تمكن غرناطة من تسجيل هدفه اليتيم من خلال ايبانيز.

الا ان مسيرة ريال تواصلت عندما سجل لاعب غرناطة ماينز هجفا في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

وفي الدقيقة 90 سجل رونالدو هدف ريال التاسع والأخير.