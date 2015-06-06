برشلونه يفوز بكأس دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة AP Image caption نيمار أحرز الهدف الثالث لبرشلونة

حصد برشلونة الإسباني لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعدما فاز على يوفنتوس الإيطالي في مباراة حماسية 3-1، وذلك للمرة الخامسة في تاريخ البطولة.

الليغري يعبر عن أسفه عبر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري عن اسفه على الفرص التي أهدرها فريقه في المباراة النهائية لكأس دوري الأبطال التي خسرها اليوفي 3-1 امام برشلونة. وكان اليوفي يسعى لتحقيق الثلاثية عقب فوزه ببطولتي الدوري والكأس في ايطاليا. ولكن هدفي لويس سواريز ونيمار في الشوط الثاني حطمت حلم اليوفي في برلين، وذلك بعد ادرك الفارو موراتا التعادل عقب الهدف المبكر الذي سجله لاعب برشلونة راكيتيش. وقال اليغري "لسوء الحظ، عندما تلعب ضد لاعبين عظماء، يبدو لك انك مسيطر على الموقف ولكن سرعان ما يقلبون المباراة رأسا على عقب كما حصل هذه الليلة." وأضاف "أدى فريقنا واجبه كما ينبغي، ولكننا خرجنا من هذه التجربة بوعي أكبر واحترام للذات."

تقدم راكيتيتش للبارسا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعدما هيأ له أندريس أنيستا داخل منطقة جزاء اليوفي.

وفي الدقيقة 55 تعادل الإسباني ألفارو موراتا لتصبح المباراة أكثر اتزانا لكن الأوروغواني لويز سواريز رجح كفة الفريق الكتالوني بهدف من متابعة لتصويبة ميسي في الدقيقة 68.

حاول اليوفي العودة في الدقائق المتبقية من المباراة إلا أن لاعبيه أطاحوا بعدة كرات بعيدا عن المرمى ليخطف البرازيلي نيمار هدف قتل المباراة في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع لتنتهي المباراة 3-1.

انتصار عظيم

وبذلك أضاف البارسا اللقب الخامس لبطولة دوري أبطال اوروبا في تاريخه.

وقال سواريز "إنه انتصار عظيم أن تحقق هذه الالقاب الثلاثة مع الفريق في أول موسم ولنفعل ذلك كان علينا أن نجتهد ونتعب كثيرا".

وأضاف "بعد التعادل صعد اليوفنتوس من إيقاع الأداء لكن فريقنا يمتلك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق".

وقال سواريز أيضا "أفضل شيء أننا كنا فريقا واحدا منذ بداية الموسم وامتلكنا روحا معنوية عالية لذلك حققنا كل الالقاب المتاحة".

أما حساب اليوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فعلق شاكرا المدير الفني للفريق ماسيميلانو أليغري قائلا "شكرا لك فقد منحتنا حلما جميلا".

وأضافت إدارة اليوفي أن اليغري قاد الفريق للوصول للمباراة النهائية بعدما عبر يال مدريد في مباراة الدور قبل النهائي باقتدار.

أما بول بوغبا لاعب وسط اليوفي فقال "لقد بدأنا نؤمن بحظوظنا في انتزاع النصر بعد هدف التعادل لكن هدف برشلونة الثاني تبخر الأمل".

الثلاثية

مصدر الصورة Getty Image caption اللقب الخامس للبارسا في بطولة دوري أبطال اوروبا

وبذلك حقق البارسا الثلاثية هذا الموسم حيث حصد لقبي الدوري والكأس في إسبانيا علاوة على دوري أبطال أوروبا وهي كل الألقاب التى كانت متاحة أمام الفريق حتى الأن.

كما أن البارسا أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم في اوروبا يستطيع جمع الألقاب الثلاثة مرتين كانت الأولى تحت قيادة المدير الفني السابق بيب غوارديولا عام 2009 والثانية هذا الموسم.

أما اليوفي فأصبح أكثر الفريق الاوروبية خسارة للمباراة النهائية حيث حصد المركز الثاني والميدالية الفضية 6 مرات سواء بالمسمى السابق للبطولة أو بالمسمى الحالي.