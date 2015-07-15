رحيم سترلينغ "مرتاح" لانتقاله إلى مانشستر سيتي و"مستعد للتحدي"

مصدر الصورة Reuters Image caption أصبح سترلينغ أغلى لاعب انجليزي في التاريخ

أعرب اللاعب الانجليزي رحيم سترلينغ عن ارتياحه لإتمام انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت 49 مليون جنيه استرليني مؤكدا أنه الآن أصبح جاهزا للتحدي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن ضم رحيم سترلينغ من ليفربول في عقد مدته خمس سنوات ليصبح سترلينغ البالغ من العمر 20 عاما أغلى لاعب انجليزي في التاريخ.

ويرى سترلينغ أن مستواه سيرتفع بانتقاله إلى سيتي بسبب ارتفاع مستوى لاعبي الفريق.

وقال سترلينغ " أنا سعيد بإتمام الصفقة ولا أستطيع الانتظار حتى ابدأ مع الفريق".

وكان سترلينغ يرتبط بعقد مع ناديه القديم ليفربول حتى عام 2017 ولكنه طلب المغادرة الموسم الماضي رافضا راتبا أسبوعيا قدره 100 ألف جنيه استرليني.

ورفض ليفربول أكثر من عرض تقدم به مانشستر سيتي لضم سترلينغ ولكنه وافق على العرض الأخير.

وقدم سترلينغ، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول من كوينز بارك رينجرز عام 2010، التحية لمدربي ليفربول الذين لعب تحت قيادتهم كما شكر مدير أعماله ايدي وارد الذي قال في وقت سابق إن "سترلينغ لن يلعب مع ليفربول حتى إذا تقاضى 900 ألف جنيه أسبوعيا".

وتفوق قيمة صفقة سترلينغ الرقم القياسي لأغلى لاعب انجليزي المسجل باسم المهاجم اندي كارول في 2011 بعد انتقاله من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه استرليني.