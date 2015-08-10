مصدر الصورة Reuters Image caption بدا فيليبس في طريقه لتحطيم الرقم العالمي بعد مرور 150 مترا

سجل مايكل فيلبس أفضل زمن هذا العام في سباق 200 متر فردي متنوع في بطولة أمريكا للسباحة في سان انطونيو الأحد.

وبدا فيلبس - أكثر الرياضيين فوزا بألقاب أولمبية - في طريقه لتحطيم الرقم العالمي بعد مرور 150 مترا قبل أن يتراجع قليلا في آخر 50 مترا في السباحة الحرة.

وسجل فيلبس دقيقة واحدة و54.75 ثانية، وهو زمن أفضل من مواطنه رايان لوكتي الذي فاز باللقب العالمي في روسيا الخميس الماضي في دقيقة واحدة و55.81 ثانية.

ويحمل لوكتي الرقم العالمي وقدره دقيقة واحدة و54 ثانية منذ 2011.