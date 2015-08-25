السعودية تتعاقد مع الهولندي "بيرت فان مارفيك" مدربا لمنتخبها لكرة القدم

مصدر الصورة AFP Image caption مارفيك (63 عاما) قاد منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم عام 2010 لكنه خسر أمام منتخب أسبانيا بهدف نظيف

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك لتدريب المنتخب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمدة عام.

وسيصل مارفيك إلى جدة يوم الأحد وسيبدأ عقده لتدريب المنتخب اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما أعلن الاتحاد في حسابه على موقع تويتر الاجتماعي الثلاثاء.

وسيخلف فان مارفيك المدرب السعودي المؤقت فيصل البدين الذي تولى مهمة تدريب الفريق في فبراير/شباط الماضي.

وقاد مارفيك (63 عاما) منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم عام 2010 لكنه خسر أمام منتخب أسبانيا بهدف نظيف، وتولى أيضا تدريب فرق كبري في الدوري الهولندي والألماني الملقب بالبوندسليغا.

وغادر مارفيك المنتخب الهولندي بعد أن خسر ثلاث مباريات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 2012، وأقيل من تدريب فريق هامبورغ الألماني عام 2014 بعد أن قضى معهم ما يقرب من خمسة أشهر.

وبدأت السعودية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا بفوز صعب 3-2 على حساب منتخب فلسطين في يونيو/ حزيران الماضي ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

وسيستضيف منتخب السعودية نظيره تيمور الشرقية في 3 سبتمبر/ أيلول القادم ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 قبل أن يواجه ماليزيا في كوالامبور.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم أربع مرات متتالية بين 1994 و2006 لكنه أخفق في الوصول إلى النهائيات في آخر نسختين.