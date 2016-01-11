كيف يرى الخبراء مستقبل زين الدين زيدان مدربا؟

يحتل لاعب كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان مكانه كأحد العلامات في لعبة كرة القدم عالميا، فهو نجم النجوم بالنسبة لناديه ومنتخب بلاده. ويتولى زيدان حاليا مهام المدير الفني لنادي ريال مدريد.لكن كيف ينظر الخبراء لتجربته كمدير فني لريال مدريد؟ حددنا ملامح رد الفعل بناء على حديث مع أناس عرفوه جيدا.

كانت انطلاقة زيدان الكبرى كلاعب كرة قدم وهو في سن 17 عاما في نادي كان الفرنسي. ويقول لويس فرنانديز، صديقه وزميله السابق في الفريق، والمدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان، إن علاقات جيدة ومتشعبة مع الجميع كما أنه يحب أن "يعبر اللاعبون عن أنفسهم".

لكنه يحذر من أنه لابد وأن يحتفظ زيدان بشخصيته وأن يكون "واضحا ونزيها" مع اللاعبين.

خلال الثلاث سنوات السابقة اجتاز زيدان الدورة التدريبية اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لخوض مجال التدريب، إلى جانب عدد من اللاعبين الدوليين الفرنسيين السابقين من بينهم كلود ماكيليلي و ويلي ساغنول.

هذا بالإضافة إلى مدرب نادي نيس السابق، إريك روي، الذي قال إن زيدان تعلم الكثير من زياراته إلى بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد حيث "انكبوا" (اللاعبون السابقون) على التعرف على الأساليب التي يتبعها كل من بيب غوارديولا و ماكس أليرجي وكارلو أنشيلوتي في التدريب.

كما أوضح روي رؤيته لزيدان خلف الكواليس، مؤكدا على أنه "شخص طبيعي".

"شخص خاص جدا"

لمع بريق زيدان بشدة بعد نهائيات كأس العالم وتتويج فرنسا بالبطولة على أرضها عام 1998. فقد كان فريق كل النجوم.

والآن بعد فترة من المسؤولية للفريق الثاني "ب" لريال مدريد، كيف سيتكيف مع أسماء نجوم مثل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل في ريال مدريد؟

لعب كرستيان كاريمبو، لاعب خط الوسط الفرنسي السابق في ريال مدريد، مع زيدان في النادي وفي منتخب البلاد، وقال إن التعيين بمثابة "حلم تحقق" لمواطنه.

ويعتقد أن زيدان سيساعد كريستيانو رونالدو على أن "يلمع من جديد" وأن يكون "قائدا للفريق".

"الخبرة"

يعرب كرستيان كاريمبو، زميله السابق في ريال مدريد، عن "ثقته" في أن زيدان سيكون مديرا فنيا ناجحا.

ويقول رئيس ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، إنه "قرار محفوف بالمخاطر" للنادي لتعيين زيدان، لكنه قال إنه بمثابة أسطورة في النادي الملكي.

وخلال فترتين محددتين عين رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز عشرة مدربين دام منهم فقط 7 لمدة عام أو أكثر.

وقال كالديرون، بوصفه لاعبا سابقا في نادي برنابيو، إن زيدان "يعرف كيف تسير الأمور في غرفة الملابس"، وحذر من أن مديري ريال مدريد لا يدومون طويلا في منصبهم على الإطلاق.