اليابان تميط اللثام عن شعار اولمبياد طوكيو 2020

أماطت اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 اللثام عن الشعارين الجديدين الخاصين بالدورة الاولمبية ودورة المعاقين.

ويستبدل الشعار الجديد، الذي اطلق عليه اسم "الشعار المضلع الموحد"، الشعار الاصلي الذي الغي العمل به في العام الماضي بعد اتهم مصممه بالسرقة الادبية، وهي تهمة نفاها المصمم.

وقالت اللجنة إن التصميم الجديد يستخدم الالوان والاشكال اليابانية التقليدية للاشارة الى جوهر الاولمبياد المتعدد الثقافات.

وقالت إن الشعار الجديد "يتضمن رسالة التوحد رغم الاختلاف" والفكرة القائلة إن الالعاب الاولمبية "تسعى الى الترويج للاختلاف على انه قاعدة لربط العالم ببعضه البعض."

Image caption قال فنان بلجيكي إن ثمة تشابه كبير بين الشعار السابق والتصميم الذي وضعه لاحد المسارح

وقال مصمم الشعار الجديد اياو توكولو إنه عندما علم بفوزه بمسابقة التصميم "إن مخي توقف عن العمل، فقد استثمرت الكثير من الوقت والجهد في هذا التصميم واعتبرته بمنزلة ابنائي."

وكان التصميم السابق قد رفض بعد ان ادعى الفنان البلجيكي اوليفيه ديبي انه نسخة عن تصميم وضعه لشعار احد المسارح.

ورغم ان اللجنة المنظمة للاولمبياد لم تقتنع بادعاء السرقة الادبية، فانها قالت إن الكثير من الشكوك تحيط بالتصميم مما يجعل من غير المناسب استخدامه.