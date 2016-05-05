ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي ويلاقي اتليتيكو في نهائي دوري الأبطال

مصدر الصورة Reuters Image caption يواصل الويلزي غاريث بيل تألقه مع ريال مدريد

تأهل ريال مدريد الأسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بهدف في مباراة الإياب لدور نصف النهائي.

وسيواجه ريال مدريد، الذي حصل على لقب البطولة 10 مرات، في النهائي اتليتيكو مدريد في الثامن والعشرين من مايو / ايار الجاري في تكرار لنهائي عام 2014 الذي انتهي لصالح الريال بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل.

وفشل مانشستر سيتي في التأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه بعد أن قدم لاعبوه أداءا غير مقنع ولم يستغلوا فرصة تعادلهم في مباراة الذهاب سلبيا.

أحرز الويلزي غاريث بيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 بعد أن اصطدمت تمريرته العرضية بلاعب سيتي فرناندو وسكنت شباك جو هارت.

وأضاع لاعبو ريال مدريد فرصا عدة للتسجيل عن طريق رونالدو ومودريتش وبيل مع تألق هارت حارس سيتي.

وكان مدرب سيتي مانويل بيلليغريني يسعى لتحقيق اللقب الأوروبي قبل أن يترك الفريق بحلول الصيف المقبل بانتهاء عقده الذي استمر 3 أعوام.

ويعلق مالكو سيتي الآمال على المدرب الجديد بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الحالي الذي ينتهي عقده في يونيو / حزيران، في تحقيق اللقب الأوروبي.

يذكر أن غوارديولا فشل في الوصول للنهائي وتحقيق اللقب مع الفريق الألماني عقب خسارته في نصف النهائي أمام اتليتيكو مدريد.