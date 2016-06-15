روسيا "تعرقل" عمل محققي مكافحة المنشطات

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أفادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في تقرير بوقف مسؤولين في مكافحة المنشطات في روسيا عن إجراء اختبارات للرياضيين وتعرضهم لتهديدات من أجهزة الأمن هناك.

ونُشر التقرير قبل يومين من اتخاذ الوكالة الدولية قرارا بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صدر قرار بحرمان الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الرياضية بعدما سلط تقرير للوكالة الضوء على سقوط العديد منهم في اختبارات المنشطات.

وتعهد القائمون على الرياضة في روسيا بإدخال تغييرات شاملة في هذا الصدد.