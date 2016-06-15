روسيا "تعرقل" عمل محققي مكافحة المنشطات

  • 15 يونيو/ حزيران 2016
مصدر الصورة PA

أفادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في تقرير بوقف مسؤولين في مكافحة المنشطات في روسيا عن إجراء اختبارات للرياضيين وتعرضهم لتهديدات من أجهزة الأمن هناك.

ونُشر التقرير قبل يومين من اتخاذ الوكالة الدولية قرارا بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صدر قرار بحرمان الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الرياضية بعدما سلط تقرير للوكالة الضوء على سقوط العديد منهم في اختبارات المنشطات.

وتعهد القائمون على الرياضة في روسيا بإدخال تغييرات شاملة في هذا الصدد.

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