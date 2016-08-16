دوجاردان ثاني بريطانية تحصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية

مصدر الصورة Getty Image caption قد تعتزل تشارلوت اللعبة بعد تحقيق هذا الإنجاز

أصبحت شارلوت دوجاردن ثاني امرأة بريطانية تحصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية بعد فوزها بالميدالية الذهبية في استعراض الخيول في إطار دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016.

بذلك تكرر شارلوت إنجازا حققته من قبلها راكبة الدراجات الهوائية البريطانية لورا تروت البالغة من العمر 24 سنة.

وحصلت ألمانيا على المركز الثاني الثالث والميداليتين الفضية والبرونزية في استعراض الخيول من خلال عرضي اللاعبتين إيزابيل فيرث وكريستينا برورنغ - شبريه على التوالي.

وقالت شارلوت، ودموع الفرح تنهمر من عينيها: "أشعر بسعادة غامرة".

وكانت قد حصلت على الميدالية الذهبية في إطار فريق استعراض الخيول منذ أربع سنوات.

وحصلت دوجاردن على الميدالية رقم 40 في ريو 2016، والذهبية رقم 14 في البطولة.

وأضافت شارلوت: "لقد كانت لحظة حافلة بالضغوط والتوقعات".

وتابعت: "من الممكن أن يكون هذا هو العرض الأخير على ظهر فاليرغو (حصانها). وهناك حديث عن اعتزاله واعتزالي أنا أيضا لننهي مشوارنا معا بهذه الطريقة، إنها لحظة تغمرني بالعاطفة، وأنا سعيدة جدا".

وحصلت دوجاردن على ميدالية فضية يوم الجمعة الماضية مع هيستر، وبيغوود، وسبنسر ويلتون، بعدما تلقوا الهزيمة على يد الفريق الألماني حامل لقب بطولة العالم في اللعبة.