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رياضة
قطر والبحرين تتأهلان للدور نصف النهائي لكأس الخليج 25
13 يناير/ كانون الثاني 2023
4:02
فيديو,
ميسي في الهلال السعودي؟ هل يلحق النجم الأرجنتيني بغريمه رونالدو في السعودية؟
المدة, 4,02
13 يناير/ كانون الثاني 2023
العراق وعمان يتأهلان إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج
12 يناير/ كانون الثاني 2023
تدفق ملحوظ للدولار في السوق المصرية وارتفاع طفيف في سعر الجنيه، والعثور على منجم عملاق في السويد قد يحوّلها إلى "صين أوروبا"
12 يناير/ كانون الثاني 2023
البحرين في نصف نهائي كأس الخليج بفوزها على قطر، والكويت تخطف فوزا ثمينا من الإمارات
10 يناير/ كانون الثاني 2023
2:58
فيديو,
"أمارس هذه الرياضة من أجل بلدي وشعبي"
المدة, 2,58
10 يناير/ كانون الثاني 2023
العراق يفوز على السعودية بهدفين ويقترب من نصف نهائي خليجي 25
9 يناير/ كانون الثاني 2023
لماذا اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تصريحاته بشأن زيدان؟
9 يناير/ كانون الثاني 2023
غاريث بيل يعتزل لعب كرة القدم
9 يناير/ كانون الثاني 2023
موعد أول مباراة لرونالدو مع فريق النصر السعودي
9 يناير/ كانون الثاني 2023
اعتذار عراقي للكويت بسبب "مشاكل تنظيمية" في خليجي 25
8 يناير/ كانون الثاني 2023
فرنسا تجدد عقد مدرب منتخبها الوطني ديدييه ديشان حتى 2026
7 يناير/ كانون الثاني 2023
تعادل العراق سلبا مع عمان وفوز السعودية على اليمن في انطلاق كأس الخليج 25
6 يناير/ كانون الثاني 2023
رئيس حكومة ويلز غير آسف على قبول ضيافة مجانية في قطر أثناء كأس العالم
5 يناير/ كانون الثاني 2023
7:18
تسجيل صوتي,
بي بي سي إكسترا: ما تحديات إنقاص الوزن؟
المدة, 7,18
5 يناير/ كانون الثاني 2023
شبح اللقاح يطارد جوكوفيتش في الولايات المتحدة
4 يناير/ كانون الثاني 2023
حين التبس الأمر على رونالدو بين السعودية وجنوب أفريقيا
4 يناير/ كانون الثاني 2023
كريستيانو رونالدو يبدأ مشواره مع النصر السعودي باللغة العربية "أنا عالمي"
4 يناير/ كانون الثاني 2023
تاريخ بطولة كأس الخليج وأبرز الفائزين بها
4 يناير/ كانون الثاني 2023
أرتيتا: أرسنال حُرم من ركلتي جزاء في "فضيحتين تحكيميتين" أمام نيوكاسل
4 يناير/ كانون الثاني 2023
مشاهد مؤثرة من مراسم تشييع جنازة أسطورة كرة القدم بيليه
4 يناير/ كانون الثاني 2023
رونالدو: تلقيت عروضا من أندية أوروبية قبل الانضمام إلى النصر السعودي
3 يناير/ كانون الثاني 2023
1:43
فيديو,
ماذا وراء انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي؟
المدة, 1,43
3 يناير/ كانون الثاني 2023
لاعب لكرة القدم الأمريكية يصاب بسكتة قلبية داخل الملعب
3 يناير/ كانون الثاني 2023
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