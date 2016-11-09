ترامب يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر الصورة Alamy

#ترامب_رئيسا_لأمريكا

شكلت الانتخابات الامريكية وفوز المرشح دونالد ترامب برئاسة البلاد أبرز المواضيع التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. وعلى الرغم من أنه كان هناك تفاعل مع الانتخابات الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء عملية التصويت، إلا أن التفاعل ازداد بشدة مع قرب الإعلان عن النتائج.

مصدر الصورة Spredfast

ومع بدء عملية الاقتراع في الولايات المتحدة أطلق المغردون على تويتر هاشتاغ #كلينتونvsترامب. وقد ظهر هذا الهاشتاغ في أكثر من مئتي ألف تغريدة. حيث ظهر في 8.3 ألف تغريدة يوم الثلاثاء فيما ظهر في 193 ألف تغريدة منذ الساعات الأولى يوم الأربعاء وحتى منتصف النهار.

وازداد التفاعل مع عدد آخر من الهاشتاغات التي كانت تستخدم منذ فترة مثل #ترامب و #كلينتون و #الانتخابات_الأمريكية وظهرت هذه الهاشتاغات في نحو مئتي ألف تغريدة خلال الأسبوع الماضي.

وبدأ المغردون باستخدام هاشتاغ جديد بعد الإعلان عن فوز ترامب وهو #ترامب_رئيسا_لامريكا والذي ظهر في 12.3 ألف تغريدة منذ صباح الأربعاء وحتى منتصف النهار.

مصدر الصورة Spredfast

ونشر المغردون في عدد من الدول العربية تغريدات باستخدام هذه الهاشتاغات. كما ظهرت تغريدات باللغة العربية من داخل الولايات المتحدة باستخدام هذه الهاشتاغات أيضا.

مصدر الصورة Spredfast

أما على موقع فيسبوك فظهر هاشتاغ #ترامب في تدوينات المستخدمين الذين نشروا صورا وآراء مختلفة عن فوزه.

واختلفت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فالبعض قلل من أهمية فوز ترامب معتبرين أن المرشحين يمثلان السياسة نفسها.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

أما آخرون فقالوا إن فوز ترامب سيؤثر على السياسة الخارجية لأمريكا خاصة في التعامل مع دول الخليج. وتداول البعض على فيسبوك وتويتر مقاطع فيديو يتحدث فيها ترامب عن الكويت وعن النفط ودول الخليج. وأبدى آخرون تخوفا من الطريقة التي قد يتعامل فيها ترامب مع المسلمين وفقا لما صرح به خلال حملاته الانتخابية.

مصدر الصورة Twitter

من جهة أخرى، ظهرت تغريدات عدة تشيد بترامب. وقال البعض إنه صادق معتبرين أنه يقول الحقيقة كما هي مقارنة بهيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

أما البعض فاعتبر أن فوز ترامب يعني أن كل شيء ممكن ويعطي دفعة للسعي وراء الأحلام.