محمد أبو تريكة يشغل مستخدمي تويتر

نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو تويتر في العالم العربي على مدار اليوم الماضي.

#ابو_تريكه_مش_مجرم

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استحوذ خبر إدراج حكومة مصر اسم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب على اهتمام مستخدمي تويتر في العالم العربي، وذلك بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ودشن مغردون هاشتاغ #ابو_تريكه_مش_مجرم الذي انتشر بشكل واسع في دول أبرزها مصر والسعودية ولبنان.

وأدان مستخدمو الهاشتاغ الخبر وكتبوا تغريدات لاذعة انتقدوا من خلالها القضاء والحكومة المصرية.

كما تداولوا تغريدات نشروا من خلالها صوراً مختلفة لأبو تريكة معربين عن تضامنهم معه، وواصفين إياه بـ "أمير قلوب الملايين".

ولكن بالمقابل، نشر البعض تغريدات سخروا فيها من الهاشتاغ واتهموا فيها مستخدميه بازدواجية المعايير. واشارت هذه الفئة إلى أن مستخدمي تويتر في مصر بالأمس كانوا يمدحون القضاء لقراره بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وأما اليوم فهم يتهمون القضاء بالخيانة بسبب قضية أبو تريكة.

وفاق عدد التغريدات التي ظهر فيها #ابو_تريكه_مش_مجرم 31 ألف تغريدة.

#دير_الزور

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من أبرز الهاشتاغات الأخرى التي حازت على اهتمام مستخدمي تويتر هاشتاغ #دير_الزور.

وتداول مستخدمو الهاشتاغ آخر تطورات المعارك بين ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الحكومة السورية، كما تداول البعض منهم صورة خريطة تُظهر التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة خلال الأيام الأخيرة.

وظهر هاشتاغ #دير_الزور في أكثر من 17 ألف تغريدة.