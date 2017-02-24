تحديث تطبيق "واتس آب" و آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي

نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو تويتر في العالم العربي على مدار اليوم الماضي.

#تحديث_الواتس

مصدر الصورة Twitter

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلاق تطبيق واتس آب لتحديث جديد. وأطلق المغردون هاشتاغ #تحديث_الواتس الذي ظهر على تويتر في 91 ألف تغريدة منذ صباح الخميس. واستخدم هذا الهاشتاغ مغردون من السعودية والكويت والمملكة المتحدة ودول أخرى.

أما على فيسبوك فقد اجتذب تحديث الواتس أب أكثر من ألف شخص باستخدام هاشتاغ #تحديث_الواتس.

مصدر الصورة Twitter

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تفسر التحديثات على هذا التطبيق. فيما شارك آخرون بآرائهم حول التطبيق وميزاته الجديدة.

#خصم_بدل_الارهاب_بالدفاع_الجوي

وفي السعودية تفاعل المغردون مع هاشتاغ #خصم_بدل_الارهاب_بالدفاع_الجوي وهو هاشتاغ يدعو إلى عدم خصم العلاوة المقدمة لعناصر الدفاع الجوي السعودي العاملين ضمن التحالف العربي في اليمن. ظهر هذا الهاشتاغ في أكثر من 72 ألف تغريدة خلال اليوم الماضي. وقال المغردون إن قوات الدفاع الوطني يحمون الوطن من الصواريخ التى تطلق من الأراضي اليمنية. فيما استخدم آخرون هذا الهاشتاغ لنفي هذه الأنباء. ولم تعلق أي جهة على صحة هذه الأنباء التي تداولها المغردون.

مصدر الصورة Twitter

#اكتشف_الجزاير

موضوع آخر شغل المغردين في المغرب العربي وهو هاشتاغ #اكتشف_الجزاير . حيث نشر المغردون في الجزائر تغريدات عن بلدهم للتشجيع على السياحة. وظهر هذا الهاشتاغ في 1500 تغريدة تضمن معظمها صورا للجزائر تظهر الطبيعة.

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا الهاشتاغ بعد أن انتشر آخر على مدى الأسبوع الماضي تحت اسم #السياحة_في_الجزاير والذي ظهر على تويتر في أكثر من ألفي تغريدة للتشجيع على السياحة في البلاد.