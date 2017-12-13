قضايا اليوم: مقطع فيديو مثير للجدل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودا إسرائيليين يعتقلون مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في مدينة الخليل، وفي الأردن مطالبات بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، واهتمام بقمة التعاون الإسلامي التي دعت إليها تركيا.

جنود إسرائيليون يعتقلون أطفالا فلسطينيين في الخليل

مصدر الصورة btselem Image caption لقطة من الفيديو المنتشر يظهر جنودا إسرائيليين يوقفون طفلا فلسطينيا

نبدأ تقريرنا اليوم بمقطع فيديو مثير للجدل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودا إسرائيليين يعتقلون مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في مدينة الخليل.

وحصد الفيديو، الذي نشره الصحفي والناشط المختص بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي بين وايت، قرابة المليون مشاهدة منذ نشره الاثنين على منصته على تويتر.

ترجمة التعليق الساخر على الفيديو: جنود إسرائيليون يدافعون عن أنفسهم بشجاعة في وجه مخاطر يسببها مجموعة من الأطفال الفلسطينيين العزل.

وأعاد نشر الفيديو جاري لينيكر لاعب منتخب انجلترا السابق ومذيع برنامج بي بي سي الرياضي Match of the Day الشهير. ووصف لينيكر الفيديو بالمثير للاشمئزاز.

وأثارت تغريدة لينيكر، التي أعيد نشرها أكثر من 15 ألف مرة، ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي.

وعلق بيتر ليرنر، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، مخاطبا لينيكر منتقدا وصفه للفيديو بالمقزز: "لقد أسأت الحكم على الفيديو. هؤلاء الأطفال هم مثيرون للشغب ويرمون حجارة على جنودنا ويجب توقيفهم."

ورد عليه لينيكر، الذي يتابع حسابه أكثر من ستة ملايين مستخدم، بأن ذلك لا يبرر القبض على أطفال.

#الغوها

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانب من المظاهرات التي خرجت بالأردن احتجاجا على قرار ترامب

وننتقل إلى الأردن، حيث لا تزال ردود فعل مستمرة على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وبالإضافة إلى المظاهرات الحاشدة في الأردن يوم الجمعة الماضي، امتلأ الفضاء الإلكتروني بمطالبات عبر تويتر بإلغاء اتفاقية استيراد الأردن الغاز من إسرائيل وأيضا إلغاء معاهدة السلام بين البلدين المعروفة باسم معاهدة وادي عربة.

وجاءت المطالبات عبر هاشتاغ #الغوها في إشارة إلى الاتفاقية، بالإضافة إلى هاشتاغ #غاز_العدو_احتلال.

وورد على هاشتاغ #الغوها أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.

أردوغان والقمة الإسلامية

مصدر الصورة Getty Images Image caption زعماء الدول الإسلامية في قمة منظمة التعاون الإسلامي

ويتابع أيضا المستخدمون في العالم العربي قمة التعاون الإسلامي التي دعت إليها تركيا وتبدأ فعالياتها اليوم.

وقد افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القمة التي يحضرها زعماء ووزراء من عشرات الدول، وتهدف إلى تنسيق رد على قرار ترامب، بكلمة اتهم فيها الولايات المتحدة بالاستقواء على دول العالم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.