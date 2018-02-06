الا_الحرمين_الشريفين يرد على مطالب بـ #تدويل_الحرمين بعد جدل ساخن بين مغردي الخليج

موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب أبرزها سجال بين قطر ودول الحصار حول "تدويل الحرمين" واحتفال في الكويت بافتتاح مركز ثقافي جديد.

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#الا_الحرمين_الشريفين: جدل ساخن بين مغردي الخليج

أثار هاشتاغ يطالب بـ"تدويل الحرمين" سجالا ساخنا على تويتر، في ما يعتبر تصيدا جديدا للتوتر بين قطر والدول المحاصرة لها في الأزمة الخليجية.

فبعد انتشار الحملة في قطر وظهورها في أكثر من 15 ألف تغريدة، ردت دول الحصار بموجة من التغريدات على هاشتاغ #الا_الحرمين_الشريفين واصفين النقاش بأنه "خط أحمر" في الأزمة.

وبرر القطريون طلبهم بالإشارة إلى أن الحرمين "ملك لجميع المسلمين" وأن الأزمة الخليجية وتبعاتها تعيق زيارتهم للمنطقةـ على حد تعبيرهم.

ومن جهة أخرى، وصفت دول المقاطعة الهاشتاغ بأنه "عدوان" قطري ومحاولة "فاشلة" للمساس بما هو سعودي.

وتداول المغردون على تويتر مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول مطالب تدويل الحرمين، وصف فيه الخطوة بأنها بمثابة "إعلان حرب على المملكة".

ويأتي السجال في إطار إصدار الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين "الحرمين ووتش" بياناً أشار إلى ما وصف بـ"ابتزاز سياسي" و "انتهاكات سعودية بحق المسلمين" في ممارستهم للعبادة".

وتصدر الهاشتاغان لائحة الوسوم الأكثر تداولا في جميع دول الخليج، إذ ظهرا في أكثر من 130 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

الكويت: افتتاح مركز ثقافي جديد

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أما في الكويت، فانشغل المغردون بافتتاح مركز ثقافي جديد باسم مركز عبدالله السالم الثقافي، الذي جاء متزامنا مع احتفالات الدولة بأعيادها الوطنية.

ونشر المستخدمون صورا من المركز، تظهر سطح المبنى الذي صُمم على شكل الخريطة الوراثية DNA و ومقاطع فيديو من حفل الافتتاح.

وعبر الكويتيون عن فخرهم بالموجة الثقافية الجديدة في الخليج، على حد تعبيرهم، وذلك على خلفية افتتاح متحف اللوفر في أبو ظبي.

ويتكون المركز من ستة متاحف ويضم مبنى للوثائق ومركزا للمعلومات للباحثين وثلاثة مختبرات مخصصة للتجارب والابتكارات العلمية.