موضوعات متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها، جدل في الخليج بسبب سقطرى اليمنية، وسما المصري تعلن تقديم برنامج ديني مجددا، وهاشتاغ مغربي جزائري "يهدد" الرجال.. فما القصة؟

نزال بين #الامارات_سند_سقطري و#الامارات_تحتل_سقطرى

يرد مغردون في الإمارات عبر #الامارات_سند_سقطري على ما وصفوه بالحملة المغرضة التي تروج بأن أبوظبي تستغل جزيرة سقطرى اليمنية.

مصدر الصورة KHALED FAZAA

وحظي هاشتاغ #الامارات_سند_سقطري بتفاعل كبير في عدد من دول الخليج. كما حصد هاشتاغ #سقطرى في أكثر من 13 ألف تغريدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وناشد المتفاعلون مع #الامارات_سند_سقطري السلطات الإمارتية بالعمل الحثيث لكشف ما اعتبروه مؤامرة تحاك ضد بلادهم، داعين في الوقت ذاته للابتعاد عن الفتن والشائعات التي تسعى إلى بث الفرقة بين الشعب الإماراتي واليمني.

ويرى مغردون خليجيون إلى أن مثل هذه الحملات تهدف إلى تشويه دور التحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن وللتشكيك في جهوده في إنقاذ اليمن من الحوثيين والأجندات الإيرانية، وفق قولهم.

وتدخل وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على خط الأزمة من خلال تغريدة نشرها على حسابه على تويتر.

وعلق قرقاش قائلا"إكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم.."

وقد فجرت تغريدة قرقاش حربا كلامية بين مغردين نوهوا بتصريحات الوزير وآخرين رأوا فيها اعترافا ضمنيا بانتهاك السيادة اليمنية على الجزيرة.

وتشهد سقطرى، توترا غير مسبوق، منذ إرسال الإمارات قوة عسكرية إلى الجزيرة بعد يومين فقط من وصول رئيس الوزراء اليمني إلى هناك.

وكان مغردون يمنيون أطلقوا هاشتاغ #الامارات_تحتل_سقطرى، عبروا من خلاله عن غضبهم من التواجد الإماراتي في سقطرى واعتبروه محاولة للسيطرة التامة على الجزيرة وللاستفادة من خيراتها الطبيعية.

كما تداول البعض صورا قالوا إنها تظهر انتشار قوات ومدرعات إماراتية في الجزيرة.

وسقطرى هي أرخبيل متكون من 4 جزر رئيسية تقع بالمحيط الهندي. ويحتوي الأرخبيل على محميات طبيعية وأشجار نادرة في العالم.

ويقع الأرخبيل على مفترق طرق من الممرات المائية البحرية الاستراتيجية فهو ممر رئيسي يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.كما أنه طريق عبور الرئيسي لناقلات النفط نحو آسيا.

"حرب" بين الرجال والنساء في المغرب العربي

مصدر الصورة FAROUK BATICHE

مع اقتراب شهر رمضان ، أشعل هاشتاغ "خليه بلا فطور" فتيل حرب الكترونية بين الرجال والنساء على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول المغربية.

يطالب الهاشتاغ الذي أطلقته ناشطات من المغرب والجزائر النساء بعدم إعداد وجبة الإفطار لأزواجهن خلال شهر رمضان.

وتقول المشاركات في الحملة إن هدفهن إعطاء مساحة للنساء لتغيير الصورة النمطية التي رسمه المجتمع للمرأة وحصرها في إطار ربة منزل مطيعة تخدم زوجها.

ولم يمر وقت طويل على حملة #خليه_بلا_فطور ، حتى دشن شبان حملة "#خليها_بلا_مصروف" .

لجأ المتفاعلون مع هذه الحملات إلى سلاح السخرية تارة وإلى النقد تارة أخرى. منهم وصف تلك الحملات بالفارغة ومنهم عدها ظاهرة صحية تدل على وعي المرأة بحقوقها في حين تخوف بعض الرجال من أن تنفذ النساء تهديدهن وتركهم بلا فطور.

وكانت حملة " ما نتزوجش خليها تبور" المحرك المباشر لاندلاع هذه الحرب الالكترونية بين الجنسين.

فقد استنكر رجال عبر هذه الحملة ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور واعتبروها سببا رئيسا في عزوفهم عن الزواج.

واعتبر العديد هذه الحملة دعوة صريحة للشباب للانحلال ودليلا على انهيار القيم في المجتمع، بينما عدها آخرون إهانة للمرأة وكرامتها.

سما المصري وبرامج رمضان .. جدل متكرر

مصدر الصورة Instagram

لاقت تدوينة نسبت للراقصة المصرية سما المصري تتحدث فيها عن اعتزامها تقديم برنامج ديني في رمضان تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة صورة إعلان لما قالت إنه برنامجها الديني "أهل العلم، الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل، وذلك عبر حساب يحمل اسمها على انستاغرام.

وظهرت سما في الإعلان وهي مرتدية الحجاب.

وعلى اثرها، انهالت التعليقات المنتقدة لها. فقد اعتبر فريق من المغردين الإعلان مستفزا وطالب البعض هيئة الرقابة بالتدخل لمنع البرنامج بينما رجح آخرون أن يكون الإعلان مجرد إشاعة أطلقتها الفنانة لتحظى باهتمام على الساحة الفنية والإعلامية.

وانتقد المغردون الأساليب التي يتبعها بعض المشاهير لإثارة الجدل ودعوا الجهات المعنية للتدخل لإيقاف ما وصفوه بالمهزلة واستهتار البعض بالدين.

يذكر أن سما المصري، كانت قد أثارت الأزمة نفسها العام الماضي، بعدما أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديمها برنامجا دينيا، تحت مسمى "مين مسؤول"، ما أثار وقتها غضب مسؤولين كثر في مصر.

##اسحبوا_دراجاتكم

غرد نشطاء فلسطينيون عبر " #اسحبوا_دراجاتكم" احتجاجا على مشاركة الإمارات والبحرين في سباق الدراجات الهوائية الذي انطلق أمس الجمعة في مدينة القدس.

يأتي هذا بعدما نشر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر مجموعة صور تظهر وفدي الإمارات والبحرين خلالها مشاركتهما في السباق.

يضم السباق العالمي المعروف باسم "طواف إيطاليا" 12 مرحلة. وبدأت المرحلة الأولى من السباق من القدس في مسار يمتد لكيلومترات، ويمر عبر مدينة حيفا وصولا إلى تل أبيب على أن يستكمل السباق في إيطاليا.

وفي الوقت الذي اعتبر فيها مغردون عرب مشاركة الدولتين الخليجيتين في السباق طعنة للقضية الفلسطينية، دافع آخرون عن الدولتين وطالبوا بفصل بين السياسة والرياضة.