#هاجر_يا_قتيبة :ما قصة "قتيبة" الذي دعاه الأردنيون للهجرة؟
"قتيبة" يلهب مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ورفع أسعار الوقود للمرة الثالثة يشغل المصريين، والجزائريون يطلقون حملة للحفاظ على الزي التقليدي.
#هاجر_يا_قتيبة
اجتاح هاشتاغ #هاجر_يا_قتيبة منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن واستطاع تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في البلاد.
واقتبس الأردنيون الهاشتاغ من سؤال وجهه شاب يدعى قتيبة لرئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز على موقع تويتر.
وكان قتيبة طلب من رئيس الحكومة أن يطمأنه إذا ما كانت الأوضاع ستتحسن في الأردن وإلا فسوف يستمر في البحث عن بلد يهاجر إليه.
فنصحه الرزاز بالعدول عن فكرة الهجرة وبالتعاون مع الجميع حتى يتحقق مراده.
لم يقنع رد رئيس الحكومة الجديدة بعض المغردين، فأوصوا قتيبة بالهجرة وبالبحث عن مستقبله في بلد آخر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نظم أحدهم قصيدة شعرية لحث قتيبة على مغادرة البلاد.
ويرى نشطاء أردنيون أن الحكومة الجديدة لن تحل كسابقتها مشاكل الشباب الذي يواجه "المصاعب من أجل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف"، وفق تعبيرهم.
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز احتفظ بـ15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي التي استقالت تحت وطأة احتجاجات شعبية اجتاحت الأردن رفضا لسياسة رفع الأسعار.
من ناحية أخرى، حث نشطاء قتيبة وكل شباب الأردن على البقاء في بلدهم والنضال حتى تحقق أحلامهم بدلا من الشعور بالإحباط والاستسلام لليأس.
وقد دفع الانتشار الواسع لهاشتاغ "#هاجر_يا_قتيبة "بقتيبة نفسه للتدخل والرد على الضجة التي أثيرت حوله.
كيف استقبل المصريون الزيادة في أسعار الوقود؟
استقبل مغردون مصريون الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بالكاريكاتير والرسائل المبطنة بالسخرية.
و قد رفعت الحكومة المصرية السبت أسعار الوقود، بنسبة تجاوزت 50 في المئة.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه و تذاكر مترو الأنفاق في إطار حزمة إصلاحات تصفها الحكومة بأنها "ضرورية".
وعبر مغردون عن غضبهم من هذه الزيادات من خلال تدشين عدة هاشتاغات وأوسمة: #ارتفاع_اسعار_البنزين، و #الأسعار_الجديدة ، و "البنزين" و" غلاء الأسعار".
واشتكى مدونون قلة حيلتهم وضيقهم، قائلين إن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل تلك الزيادات المتتالية في الأسعار، التي وصفوها بـ "الجنونية والمستفزة".
كما تداول المغردون منشورا للمطرب المصري أحمد سعد الذي عبر عن استيائه من الزيادة الجديدة بطريقته الخاصة، فنشر مقطع فيديو لأغنية، وعلق عليه قائلا: "رد فعلي على ضريبة البنزين الجديدة".
واعتبر نشطاء أن الزيادات الأخيرة تدخل ضمن سياسة " تحميل المواطن فشل الحكومات المتعاقبة"، معبرين عن رفضهم دفع ما صفوها بـ " فاتورة سوء التصرف".
في المقابل، دعا نشطاء مصريون مواطنيهم إلى تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي وتفهم الزيادات الأخيرة، مضيفين أن موجة الغلاء لا تقتصر على مصر وحدها .
#البس_جزائري_في_العيد
للسنة الثالثة على التوالي، ازدانت منصات التواصل الاجتماعي بصور للجزائريين باللباس التقليدي مرفقة بهاشتاغ #البس_جزائري_في_العيد .
وتأتي هذه الحملة استجابة لدعوة نشطاء إلى جعل العيد مناسبة للترويج للباس التقليدي وللحفاظ عليه من الاندثار والسرقة.
ويتميز اللباس التقليدي الجزائري بثرائه وتنوعه باختلاف مناطق البلاد.
وتعد الشدة التلمسانية من أبرز الأزياء التقليدية الجزائرية. ويتألف هذا اللباس من 12 قطعة، مرصعة بأكثر من 50 صنفا من المجوهرات التقليدية.
وقد يصل سعره إلى نحو ثلاثة آلاف دولار.